梁振英批律師會7商會灣區參與不足

稱政府23條反駁不足 應充分解釋外國情况

梁振英表示，政府就23條立法的反駁力度均不足，認為當局應充分解釋其他國家情况，突顯本港並非唯一就國家安全立法的地方。他提及新加坡政府早前將港商陳文平列為「具政治影響力者」，反證香港按法律程序行事，有更清晰「紅線」。

政府近年積極推動大灣區發展，梁振英點名總商會、出口商會、中華總商會、廠商會、工業總會、中華出入口商會、地產建設商會、律師會共8個商會及專業團體，稱它們資源充足，憧憬大灣區發展，自身卻未有足夠實際行動參與，建議它們擴展服務至內地，並協助向內地爭取優惠政策。他期望本港運用英語優勢推廣大灣區發展，鼓勵外資在香港設立其大灣區總部。梁認為，政府應加強宣傳內地及本港兩地的跨境交通基建、內地對外商的支援措施，以及大灣區的多元經濟發展。

律師會：一年辦38交流 續鼓勵北上執業

律師會回應稱，早於2017年成立大灣區工作小組，過去一年舉辦38次與大灣區的交流活動，未來會繼續鼓勵會員報考大灣區律師執業試，並前往大灣區執業。