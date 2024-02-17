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港聞

港聞二

稱土地補價離地 劉業強倡「量化寬鬆」

【明報專訊】新界鄉議局昨舉辦新春團拜，主席劉業強致辭稱，目前房地產市道低迷，農地發展、土地補價脫離目前市價及供求現實，令部分發展商裹足不前，甚至考慮放棄發展項目，冀政府在補價問題上採取「量化寬鬆」政策。他稱「當麵粉價格高於麵包價，誰有動力和興趣生產麵包？」促當局採取更靈活的補地價政策，穩定市民對樓市信心。

發展局：現機制可上訴 成事需你情我願

本報昨向發展局查詢會否調整相關機制，局方稱地政總署會考慮市况及參考最新市場資料以評估補地價金額；又說目前機制亦容許申請人就補地價金額上訴，成事與否涉及多個因素，需你情我願，可是一方出價過高，亦可是另一方出價太低，政府會繼續以專業和務實態度處理契約修訂和換地申請，包括補地價事宜。

鄉議局上月底向政府遞交本年度財政預算案建議書，當中提及為確保北部都會區發展進程，建議政府採取更靈活及彈性的補地價政策。劉業強昨表示，最近北都有6幅原址換地申請，因發展商和政府就補價分歧，最終政府需進場收地，建議政府於補地價問題採取「量化寬鬆」政策因時制宜。

鄉議局提交的財政預算案建議書，亦提及暫緩推展交椅洲人工島計劃，集中資源先發展北都。劉業強昨稱新界是香港的發展重心，促政府把握先機推進北都建設。

另外，劉業強亦稱《基本法》23條立法正諮詢，特區須履行憲制責任，鄉議局支持立法「責無旁貸」，會堅決支持立法，形容立法屬「由亂到治」及「由治及興」的重要一步。

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