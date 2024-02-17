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港聞

港聞二

串謀騙百萬佣 兩保險代理罪成

【明報專訊】安盛金融有限公司3名前保險代理人涉嫌串謀另一名代理人訛稱4份保單由對方經手，詐騙公司逾118萬元佣金和獎金。3人被控串謀欺詐等共5罪，其中一人認罪，餘下二人昨在區域法院被裁定全部罪名成立。法官指保單實際上並非由另一代理經手，被告卻訂立協議作虛假陳述，目的是透過詐騙使安盛受損失。二人還押至3月25日判刑。

安盛前助理分行經理李宗興（33歲）否認3項串謀欺詐罪；李及安盛前保險代理人江浩智（35歲）另否認一項串謀欺詐罪及一項串謀洗黑錢罪。同案被告鄧惠霖（36歲）早前已承認兩項與李共同面對的串謀欺詐罪，將於本月21日求情。

自己經手 訛稱另一代理

據控方案情，李宗興是江浩智、鄧惠霖及前保險代理人葉兆軒的上線經理，李和江訛稱4份保單均由葉經手，但實際上是江和鄧處理，而李對此知情。葉獲發免予起訴書，並在審訊中供稱2015年9月曾與李等人會面，商討如何賺取介紹費，李提出葉須在一年內介紹12名客人給他，客人要接受身體檢查。辯方質疑葉是否可靠。

協定介紹客人 騙安盛佣金

就4項欺詐罪，暫委法官王證瑜裁決指葉的角色只是介紹人，不打算在安盛長遠發展，他沒有留意客人有否支付保費並非不可能。王官續稱，李供稱每個月支付給葉的4000元是鼓勵他介紹更多客人和出席安盛舉辦的活動或課堂等，惟安盛已列明代理人必須出席課堂，上司付費鼓勵下屬參與公司基本要求的事宜有違常理。此外，新入職代理人若達到業績要求便可申請津貼和花紅，公司已提供誘因。王官指出，從被告的通訊紀錄可見，保單必定不是葉辦理。

至於餘下的洗黑錢罪，王官認為唯一合理推論是被告明知涉案逾270萬元是犯罪得益而有協議處理，因此裁定所有罪名成立。

【案件編號：DCCC 836/21】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 串謀詐騙 保險代理 安盛

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