串謀騙百萬佣 兩保險代理罪成

安盛前助理分行經理李宗興（33歲）否認3項串謀欺詐罪；李及安盛前保險代理人江浩智（35歲）另否認一項串謀欺詐罪及一項串謀洗黑錢罪。同案被告鄧惠霖（36歲）早前已承認兩項與李共同面對的串謀欺詐罪，將於本月21日求情。

自己經手 訛稱另一代理

據控方案情，李宗興是江浩智、鄧惠霖及前保險代理人葉兆軒的上線經理，李和江訛稱4份保單均由葉經手，但實際上是江和鄧處理，而李對此知情。葉獲發免予起訴書，並在審訊中供稱2015年9月曾與李等人會面，商討如何賺取介紹費，李提出葉須在一年內介紹12名客人給他，客人要接受身體檢查。辯方質疑葉是否可靠。

協定介紹客人 騙安盛佣金

就4項欺詐罪，暫委法官王證瑜裁決指葉的角色只是介紹人，不打算在安盛長遠發展，他沒有留意客人有否支付保費並非不可能。王官續稱，李供稱每個月支付給葉的4000元是鼓勵他介紹更多客人和出席安盛舉辦的活動或課堂等，惟安盛已列明代理人必須出席課堂，上司付費鼓勵下屬參與公司基本要求的事宜有違常理。此外，新入職代理人若達到業績要求便可申請津貼和花紅，公司已提供誘因。王官指出，從被告的通訊紀錄可見，保單必定不是葉辦理。

至於餘下的洗黑錢罪，王官認為唯一合理推論是被告明知涉案逾270萬元是犯罪得益而有協議處理，因此裁定所有罪名成立。

【案件編號：DCCC 836/21】