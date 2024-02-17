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盛事基金資助Chubby Hearts 780萬 委員兼任主辦方

【明報專訊】由文化藝術盛事基金資助的巨型紅心裝置「Chubby Hearts Hong Kong」由情人節起於香港各處展出，目標吸引10萬人次觀賞，主辦單位昨稱首日吸引65,524人次，遊客佔逾兩成。經過連日查詢，文化體育及旅遊局昨披露資助涉款約780萬元。對於主辦單位香港設計中心的董事會主席嚴志明同是盛事基金委員，被指涉利益衝突，文體旅局稱委員會所有委員包括正副主席均嚴格按照既定機制在審批過去所有項目時申報利益。有立法會議員認為重點在於有否申報利益，暫時看「不是個大問題」。

由英國設計師Anya Hindmarch構思的「Chubby Hearts Hong Kong」首日在4個地方展出，包括中環皇后像廣場、旺角花墟、大埔林村許願廣場及卑路乍灣海濱長廊。據大數據分析公司Brandwatch報告指出，活動首日一度登上Google趨勢熱搜榜首位，首兩天各大社交平台獲逾18萬次關注度（engagement），並接觸（reach）逾3000萬人次，逾97%網民對活動的感受為中性至正面。主辦單位香港設計中心昨表示，據嘉柏市場策略研究有限公司統計，首日總參觀人次為65,524，其中遊客比例佔20.7%，大幅超出預期。

資助策展等 設計師無收專利費

文體旅局稱780萬元資助涵蓋策展、展品製作及展示、本地設計師及藝術家創作、工作人員及保安、市場調研及推廣等，活動結束後申請人須提交報告，經接納後方可獲得撥款。據了解，780萬元主要供香港設計中心舉辦活動，開支須實報實銷，而Anya Hindmarch沒有收取專利費。

巨型紅心昨在中環街市上空「快閃」，居九龍東的曾氏夫婦特意到場，自稱「打卡王」，「有咩都會嚟打卡」，認為香港應多辦類似活動。市民黃先生則表示「冇乜特別，唔會幫到香港經濟」，因昨日放假到場觀賞，他得知活動獲資助780萬元後表示：「吓？唔合理，你只係吊起咗個心型製置。」

江玉歡：重點在申報 不是大問題

立法會議員江玉歡向本報表示，不會用「盛事」形容有關活動，「我覺得佢係個藝術展覽」，而藝術很難用金錢去衡量是否值得，否則以後不會再有藝術家願意來港。但活動涉及公帑，她認為往後需要設立機制，向公眾披露基本數據，提升透明度。

新世界發展旗下K11 MUSEA設有Chubby Hearts設計師商店，繼委員會主席鄭志剛被質疑與其新世界發展有限公司行政總裁身分有角色衝突後，主辦單位香港設計中心董事會主席嚴志明亦是盛事基金委員。據基金申請指引，委員會成員與申請有直接或間接關係，須避免參與涉及有關申請的討論和決定。

文體旅局表示，有關委員會的所有委員包括正副主席均須並已嚴格按照既定機制在審批項目時申報利益，重申委員會​​一直秉持公平、公開及公正的原則。江玉歡認為香港地方小，很難要求委員與申請項目「完全一啲關係都冇」，重點在於有否申報利益，暫時認為不是個大問題。被問應否避席，她稱據立法會經驗，很多時由委員決定，視乎利益衝突多大，部分議員會選擇不投票。

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