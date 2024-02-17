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港聞二

Tatler：賽前15分鐘知美斯缺陣 前後3種說法 曾稱無獲悉任何資訊

【明報專訊】阿根廷球王美斯隨美職球隊國際邁阿密訪港時缺陣，主辦單位Tatler Asia主席兼行政總裁Michel Lamunière早前接受體育媒體The Athletic訪問時，透露他在當日開賽前15分鐘，才得悉美斯不會上陣，與他早前兩次公開說法有出入。翻查資料，主辦單位賽後曾發聲明稱，賽前並無得到任何關於美斯缺席比賽的資訊，翌日Lamunière稱於賽事上半場結束後，才獲國際邁阿密管理層通知美斯因傷無法出賽。

文體局重申下半場始獲通知

被問及主辦單位是否一再隱瞞港府及將如何跟進，文體旅局發言人昨回覆時重申，正如上周提及，政府在下半場獲主辦方通知美斯因傷未能出場；另促請主辦方和球隊向本港市民解釋以解答疑問。

CEO：除美斯 活動完美舉辦

國際邁阿密本月4日與港隊踢表演賽，當日美斯未有落場惹球迷不滿，Tatler Asia其後宣布退回一半票價，下月就相關詳情另行通知。The Athletic前日刊登訪問，Lamunière透露，他在開賽前15分鐘（15 minutes before the start of the game）才得悉美斯不會上陣；而上半場賽事期間，主辦單位嘗試尋找讓美斯出場、參賽及向球迷演講的解決方案。他形容撇除無法預視美斯的傷勢外，活動其實「完美舉辦（perfectly organised）」。

翻查資料，Tatler就主辦單位就何時獲悉美斯缺陣的安排，曾兩度改變說法。本月4日比賽後，Tatler Asia在社交平台Instagram發聲明，提到主辦單位在賽前並無得到任何關於美斯或蘇亞雷斯缺席比賽的資訊。

上周記招稱上半場完結時知悉

賽事翌日（5日）下午，文體旅局長楊潤雄會見傳媒表示，開場前Tatler仍確認美斯會在下半場出場；而下半場賽事開始，他們發現美斯仍未出場後，已經立刻跟進，隨後主辦單位通知政府美斯因傷不能落場；完場前約10分鐘，Tatler再次確定美斯不能出場。

Lamunière同日傍晚召開記者會，稱賽事上半場結束時，國際邁阿密管理層稱美斯因傷無法參賽，主辦單位便立即通知政府。

Lamunière在The Athletic訪問重申，與國際邁阿密的協議規定，除非美斯、布斯基斯、佐迪艾巴及蘇亞雷斯受傷，「否則必須至少上場45分鐘」。最終美斯及蘇亞雷斯未有上場，而布斯基斯及佐迪艾巴則在下半場約60分鐘登場。他稱主辦單位正評估所有選項，並與國際邁阿密及港府等所有合作伙伴，共同商討可行解決方案；另稱主辦單位一直與國際邁阿密班主之一碧咸等持續溝通，由始至終都尋求透明及具建設性的溝通。報道亦提及，國際邁阿密拒絕回應事件。

7熱身賽 美斯僅缺陣港賽

國際邁阿密結束亞洲之行後，昨於主場出戰季前最後一場熱身賽。面對陣中球王美斯青年軍母會、阿根廷甲組球隊紐維爾舊生，雙方一比一言和；而美斯則復任正選，上陣60分鐘，其間3次射門均未有進帳。總結國際邁阿密7場熱身賽，美斯僅缺陣香港站的賽事。

相關字詞﹕文化體育及旅遊局 國際邁阿密 Tatler Asia 美斯缺陣

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