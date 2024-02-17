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港聞二

Carousell前高層認襲妻 求情稱妻出軌 遭挑釁失控

【明報專訊】拍賣平台Carousell（旋轉拍賣）前香港董事總經理葉承浩，涉去年扼頸令妻子難以呼吸，被控一項普通襲擊罪。案件原定昨日在東區裁判法院開審，被告改為認罪，求情稱因妻子出軌及挑釁他，才一時失控犯案。裁判官將案押後至3月1日判刑，其間為被告索取感化及社會服務令報告。

激烈爭執追出門 扼頸3分鐘

被告葉承浩（52歲）被控於去年10月15日，在鰂魚涌康怡花園一單位外走廊襲擊姓黃事主。案情顯示，被告與事主為夫妻關係，同住於涉案單位。當晚被告與事主激烈爭執，事主出門後，因見被告緊追其後而驚呼大叫，之後被告用右手扼住事主的頸約3分鐘，令事主難以呼吸及疼痛，至保安員到場報警後，被告停下及返回寓所，至翌日凌晨被捕。

辯方求情稱，被告一直從事資訊科技工作，曾在一個拍賣平台任職董事總經理，目前在他成立的網上支付公司工作，月薪20萬元。被告與事主於2015年結婚，育有一子一女，兩人目前正辦理離婚。

辯方又稱，本案源於去年6月被告懷疑事主出軌，對象是事主的上司，原因是事主常失蹤、不回家、撒謊及不照顧子女。被告本想挽回婚姻，直至案發前一個月，他在事主的行裝發現性用品，加上掌握事主出軌證據、即事主的WhatsApp對話紀錄，並將之保存在他的個人電腦內。案發時由於事主想爭奪被告的個人電腦，兩人爭執，加上事主挑釁，令被告一時失控下犯案。辯方請求法庭考慮被告有良好背景、事主沒有嚴重傷勢等因素而輕判。裁判官押後判刑以待為被告索取報告，強調所有判刑方式都有可能。

【案件編號：ESCC2337/23】

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