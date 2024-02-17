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港聞

港聞二

涉濫發免針紙被通緝 醫生亂用專科名銜罰除名4月

【明報專訊】涉於2022年新冠疫情期間濫發「免針紙」被通緝的註冊醫生陳凱旭，被指於2021年在醫健網站「healthyD」一篇文章使用「家庭科醫生」名銜，誤導公眾相信他是家庭醫學專科醫生。醫委會接獲投訴後指控他一項專業失當，昨在陳凱旭及其代表律師缺席下召開紀律聆訊，披露陳自2020年起已不在港。醫委會裁定他專業失當成立，判處除名4個月。

涉事陳凱旭2020年已離港

電郵回覆醫委：建議撤投訴省時間

判辭引述陳凱旭去年4月回覆醫委會的電郵提及，「建議取消關於我的所有投訴個案，以節省你寶貴的時間，因我已非香港醫生……感激過去多次邀請我到訪（聆訊）並花時間聆聽我創意的解釋」。醫委會認為他毫無悔意，遂作有關懲處。

控罪指陳凱旭於2021年8月於「healthyD」一篇有關心跳頻率的文章，默許或未能採取適當措施阻止使用「家庭科醫生」名銜，而該名銜非醫委會批准可引用資格並造成誤導。陳未獲醫委會批准列載於專科醫生名冊內的「家庭醫學」專科。

陳凱旭曾3次被判專業失當，其中2020年曾涉用「家庭科醫生」名銜等，被判除名3個月，緩刑36個月。他前年涉濫發疫苗醫學豁免證明書，遭警方追緝，當時他疑於深圳美容院工作。

沒相關資格 受訪文章用「家庭科」

聆訊披露被告前年初以電郵回覆醫委會，解釋自己無法刻意在網站搜尋所有有關家庭科醫生內容及自己所有訪問和報道，對此「實屬抱歉」。控方認為他受訪後必知其言論會於文章發表，故有責任額外小心確保名銜不會造成誤導。

三度判專業失當 被指無悔意

研訊小組主席蔡堅與控方一度爭議家庭科醫生、家庭醫生、家庭醫學專科醫生的差別。醫委會法律顧問岑炳生提醒本案重點在於被告使用家庭科醫生名銜，會否令文章構成誤導。

醫委會裁定陳凱旭專業失當成立，考慮到本案指控他使用（use）而非發表（publication）涉案名銜，故即使無法證實文章何時刊登，仍屬緩刑期內重犯，遂取消緩刑，即須除牌3個月；另認為他無悔意，故就本案判處除牌4個月，同期執行。

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