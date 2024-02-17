海關破歷來最大額洗錢案 涉款140億拘7人

出口低價人造鑽虛報高價 轉錢到港

海關於1月30日展開「拂曉」行動，拘捕5男2女（23至74歲），其中3名非華裔者分別為集團主腦、其妻及弟弟，另有3人為傀儡帳戶持有人，分別報稱無業、公司股東及文員；餘下一人報稱保險經紀，為中介人角色，負責找尋傀儡帳戶持有人。全部被捕人已獲准保釋候查。據悉主腦的父親同涉案，惟已離港。海關在行動中搜查位於九龍塘、何文田及紅磡7個住宅單位及4個商業單位，檢獲8000卡低價人造鑽石、手提電話和電腦等證物，鑽石稍後將交予鑑定。海關凍結被捕人1.65億元資產，包括1700萬元存款、5個住宅單位、3個商業單位及3個車位。海關稱會視乎進一步調查結果及諮詢律政司意見，向法庭申請充公存款及物業。

海關於2022年鎖定34歲非華裔、持本地身分證的主腦，其獨資的出口公司於2021至2023年間，透過5間本地銀行的帳戶處理79億元懷疑犯罪得益，單一戶口最高處理63億元。他亦利用妻子、父親及弟弟名下至少8間公司及11個帳戶洗錢，以紅磡一商業單位為登記地址，相信單位為洗黑錢營運中心。

數十億計交易 報關紀錄9000萬

海關發現，涉案公司報稱出口成衣、鑽石及電子產品，有數以十億計戶口交易，惟僅部分公司有9000萬元報關紀錄，其餘沒有出入口申報；公司之間表面上沒有業務關連，但有資金往來。主腦另透過保險經紀招攬3名本地人，在兩至三年內開設3間空殼公司和至少18個銀行戶口，3公司在案發期間處理約60億元可疑款項，交易對手由數百至逾2000帳戶。3公司同樣報稱從事出入口業務，但只有一間在案發期間曾向海關申報出口寶石。

29億涉印度手機程式詐騙案

海關指出，案中公司帳戶於2021年5月至12月有逾2萬宗交易紀錄，有帳戶單日入帳50次；亦有公司帳戶單日入帳1億元，而最大額單一交易達4800萬元，此類大額、高頻交易並不尋常，而快進快出、分層交易和調頭交易模式均屬洗黑錢特徵。海關表示，案中資金主要來自東南亞及印度，涉及45個國家及地區，已與當地執法部門交換情報。海關相信案中有29億元資金與印度一個手機應用程式詐騙案有關，騙款被轉至兩間印度寶石公司清洗，而本案洗黑錢集團則虛報高額貨值，以收取貨款作掩飾，直接或間接收取該兩間公司資金，該兩公司亦已正被印度當局調查。