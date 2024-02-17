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耀興道料下月開一線 沙田大埔隧道裝水浸感測

【明報專訊】去年9月世紀暴雨，石澳道和筲箕灣耀興道出現山泥傾瀉，部分路段封閉至今5個月未重開。路政署昨在立法會交通事務委員會稱，石澳道本月下旬將重開兩線行車，耀興道則目標下月開放一條臨時行車線，第二季全線重開。

石澳道月底重開兩線

另外，路政署稱將加強應對極端天氣措施，今明兩年內分階段為沙田城門河、大埔林村河及大埔河沿岸的部分行人隧道安裝水浸警告系統，當隧道內水位達200毫米，會觸發感測器，隧道會有燈箱顯示警告信息提醒行人勿進。另路政署亦正與機電工程署研究，在高水浸風險行人隧道加設閉路電視系統。

石澳道去年9月8日受暴雨影響致路陷，全線封閉，兩日後重開一條行車線。路政署昨稱，已聯同土力工程處為石澳道全面恢復通車制訂方案，目前已大致完成在路邊加裝31支迷你樁鞏固斜坡，並減少臨時斜坡斜度，料本月下旬可重開兩線行車。

至於筲箕灣耀東邨耀興道對開柏架山的山泥傾瀉，路政署稱去年12月已清理路面泥石，正移除坡面碎石、穩定山坡上餘下泥石，以及用岩釘及其他技術鞏固山坡頂上巨石等，其後會交由土力工程處進行長遠防治山泥傾瀉工程。署方預計下月可開通耀興道一條臨時行車線，其後土力工程處會檢視山坡情况，目標今年第二季全線重開。路政署補充，署方亦有與其他部門合作加固天然斜坡，全港1400個相關斜坡現已完成200多個，附近車流多的斜坡會優先動工。

另外，土木工程拓展署2020年完成一項顧問研究，審視各工務部門在極端天氣下加強現有基礎設施抗禦力的工作，路政署稱已據報告建議完成檢討轄下75條道路及行車隧道抵禦水浸的能力，正就應對措施做技術評估及擬定執行計劃，料第二季完成，明年起開展工程。

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