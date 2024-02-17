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北都公路申11億勘查費 議員批貴 路署：龐大複雜無部門可協助 須3億聘顧問

【明報專訊】北部都會區是香港未來重點發展項目，集居住、就業及旅遊於一身，政府擬興建「北都公路」貫通北都東西，公路單勘查研究費需申撥款11.3億，料研究3年2個月，多名議員昨批評又貴又慢，有議員更關注青衣至大嶼山連接路勘察費已達7.3億，今次更驚人。路政署稱工程龐大及複雜，難單靠署方內部資源處理，其他工務部門亦無資源可協助，致撥款申請須包括約3.3億元外聘顧問費。有資深工程師建議探討由單一承建商提供多項服務，減省多重合約，壓縮成本。

工程師倡聘承建商設建合一遏成本

北都公路全長約23公里，約吐露港公路兩倍，連接天水圍至近坪輋。公路分4段推展，包括天水圍段、新田段、古洞段及新界北新市鎮段。當局預料北都公路可分流約四成往返新界東西的交通流量，天水圍往新界北新市鎮車程將由32公里縮短至23公里，預計新田段2034至2038年建成，其餘路段2039年或以後建成。

全長23公里 需勘3年被指慢

立法會交通事務委員會昨討論北都公路勘查研究撥款申請，11.3億費用包括約3.3億顧問費、約6.5億元工地勘測費、約5300萬勘測監管費及約1.03億應急費。當局計劃今年3至4月向區議會介紹項目，第二季向工務小組及財委會申撥款，年中展開研究。研究需時38個月，包括24個月技術評估、15個月環評、11個月刊憲等法定程序，以及30個月工地勘測。

航運交通界議員易志明指出，內地工程通常交由承辦商及研究院完成，香港則將工程「斬開」，要請顧問及招標，致價格貴及進度慢，建議參考內地聘承建商設計建造合一。路政署稱，北都公路途經大量未發展地方，包括濕地及山谷河流等，且橫跨多條道路及鐵路，需大量勘察，包括逾700個探土鑽孔，規模龐大複雜，當局已盡量同步做各項評估及法定程序。

勞聯周小松稱，早前青衣至大嶼山連接路勘察費已達7.3億，今次更驚人，建議邀請其他部門及公營機構參與，節省顧問費。路政署主要工程管理處長伍偉康表示，曾發備忘便條詢問各部門，獲回覆未有資源協助，又說青嶼連接路只涉約5.2公里及兩個交匯處，北都公路範圍更大，3.3億顧問費合理。

前土木署長：顧問需百人 難內部抽調

前副路政署長兼前土木工程署長劉正光接受本報查詢稱，勘查研究費用視乎土質，地底如非泥土而是岩洞，價錢可相差數倍，現難評論11.3億是否昂貴。劉說，需否聘請顧問視乎工程複雜程度及政府有否足夠人手，認同以北都公路規模，政府內部難應付，有需要聘顧問。他解釋，工程顧問除設計走線亦需撰寫標書、監督勘測工程等，需最少數十甚至百人團隊，政府內部難抽調人手。對於未來多項大型工程上馬，被問到政府應否及早增聘人手，減少外判顧問節省開支，劉認為有困難，要開設大量職位成本高，難獲立法會通過，且政府增聘大量內部人手，最終成本未必較外判低。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕路政署 運輸及物流局 北部都會區 北都公路

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