九市速遞：深物料研發平台年內試運 用AI加快選料 目標時間成本減半

「材料基因組計劃」2011年由美國提出，中國同年宣布跟進。「深圳市材料基因組大科學設備平台-高壓中子譜儀建設項目」負責人、南科大研究教授韓松柏表示，物料的原子性質和排列——包括晶體結構和缺陷——決定其性能，故借「基因組」一詞，命名此新型物料研發模式。

韓松柏稱傳統材料科學研究主要依賴實驗「試錯」，以白熾燈燈絲為例，用了80年才發現碳化竹絲，直到最終用鎢絲代替，前後約100年。「如今，依靠傳統手段發現新物料愈來愈難，已無法滿足工業快速發展的需求，必須使用新的方法來研製新物料。」韓說，透過人工智能快速篩選物料、離子導電率準確預測，可大幅加快尋找物料。

涉航天能源等 向院校企業開放

「深圳材料基因組大科學設備平台」位於光明科學城，2018年1月獲批，預計今年可試運。該平台由南科大領銜，由4名院士、10名講席教授等組成團隊，參與施工期間的示範應用，涵蓋電子信息、航空航天、能源、生物醫用及智能仿生人、先進光電、高性能高分子、功能物料七大領域，並聯合龍頭企業展開物料晶態-非晶態轉變控制、紅外CW/紫外脈衝激光3D打印、航空航天用金剛石物料製備、先進動力電池物料、可燃冰開發與利用、氫能及燃料電池等項目應用。