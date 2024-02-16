【Emily】提子親身教路 智破認親認戚大灰狼 警察從小着手 派繪本教防騙

繪本講述騙徒大灰狼透過偽裝提子嫲嫲，同打電話假扮提子姨姨行騙，但被提子識破嘅故事，最後仲印埋提防假冒官員、防騙易熱線18222同善用防騙視伏器嘅呼籲。

警察公共關係部多媒體傳訊分課總督察麥寶怡話，繪本用咗電話騙案做主題，係因為呢類騙案較常見，牽涉年齡層幾廣泛，希望小朋友喺閱讀中學習，從小建立防騙意識。佢話今次印咗兩萬本繪本，有200本會送去公共圖書館，有興趣嘅家長遲啲可以去借閱，另會向幼稚園辦學團體同近千間幼稚園派發。

警察公共關係部聽日至下周五（23日）會喺西九文化區藝術公園海濱草坪（東面）舉辦「提子親子嘉年華」，到時多款提子造型嘅藝術裝置展品遍佈草地，市民亦可玩遊戲贏繪本。教大幼兒教育學系高級講師暨助理系主任羅傑瑩話，頭兩日設有讀書會，由該學系學生以戲劇形式講解繪本。後日嘅嘉年華仲會有「提子海陸空大匯演」，有1200隻無人機表演「提子幼兒繪本天空秀」，仲有歌手炎明熹聲演故事。