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港聞

港聞二

玩貓為由約上門 男子涉姦女子

【明報專訊】一名男子兩年前在Telegram結識18歲女子，後以看貓為由相約女方到家中，其間涉嫌將她推到牀上強姦。男子事後發信息道歉，稱當日「忍唔住，真的srooy（sorry）」。他被控強姦，昨在高等法院受審。事主X供稱，她曾以雙手推開被告，輕聲說「唔好」，但被告無理會，伸手摸胸和強行與她發生性行為。

事主：曾雙手推開說不

被告陳俊君（現年33歲，下同）被控於2022年1月21日在天水圍沙江圍一單位強姦事主X（20歲）。X昨日透過視像系統供稱，她和被告是同一個Telegram群組成員，曾私訊聊天。案發日下午，她在被告家中玩貓和打遊戲機，其後被告叫她入房聊天。

X憶述，穿睡衣的被告表示「有啲凍」、想抱她，她認為兩人不太熟，以雙手推開被告。X續說，被告把她拉到牀邊，將手放在她腰間，她曾說「唔好」，惟被告沒理會，後來掀開她上衣摸胸，並在她不情願下強行將陰莖插入她下體。X其後欲離開單位，被告強塞500元現金給她，她回絕並丟在地上，被告再將現金放入其外套口袋。

控方開案陳辭表示，被告在一個網上群組認識X，該群組是關於報讀香港專業教育學院（IVE）課程；事發當日，被告將X推到寓所牀上強姦，並在X體外射精，被告事後三度向X發信息，包括「其實你對我有無感覺？今晚srooy，我對你有意思，今日忍唔住，真的srooy」。X的內褲事後驗出被告精液。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 118/23】

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