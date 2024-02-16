男子涉酒店迷姦盜竊 加控12罪包括誤殺

被告區子鍵（28歲）現時被控共13罪，包括1項誤殺、3項「為犯可公訴罪行而施用一種藥物、物質或物品」、4項盜竊、2項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、2項未經同意下肛交，以及1項意圖損害而施用有害物品。控罪涵蓋去年3月7至15日，牽涉7名男子。

涉8日內對7男施用物質

誤殺罪指控被告去年3月14日在尖沙嘴最佳盛品酒店某房間，非法殺死C（男性，下同），以及同日同地為偷取C財物而對C使用迷姦水，並盜去C的一部手機。

其餘控罪分別指控被告3月7日在華美達華麗酒店某房非法對Y使用物質以盜去其財物，以及同日同地盜去D的財物；同月8日於寶御酒店某房對Z施用物質，意圖使Z神志不清或軟弱無力，以與Z進行未經同意的肛交。被告另涉同月14日在寶御酒店另一房非法對A施用物質偷取其財物，並非法及惡意向B施用有害物品意圖使B受損害；以及3月15日於九龍酒店某房對X施用物質，以與X進行未經同意的肛交。

【案件編號：KCCC 773/23】