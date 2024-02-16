男子涉酒店迷姦盜竊 加控12罪包括誤殺

【明報專訊】一名巿場推廣員涉在尖沙嘴多間酒店向男子施迷姦水後雞姦對方及偷去財物，及後再被揭與一宗酒店屍體發現案有關，被控「施用藥物以獲得或便利作非法的性行為」罪，案件昨於九龍城裁判法院再訊。被告被加控誤殺、未經同意下作出肛交及盜竊等12罪，暫毋須答辯，案件押後至3月28日在東區裁判法院進行交付至高院審訊程序，被告繼續還押。
被告區子鍵（28歲）現時被控共13罪，包括1項誤殺、3項「為犯可公訴罪行而施用一種藥物、物質或物品」、4項盜竊、2項施用藥物以獲得或便利作非法的性行為、2項未經同意下肛交，以及1項意圖損害而施用有害物品。控罪涵蓋去年3月7至15日，牽涉7名男子。
涉8日內對7男施用物質
誤殺罪指控被告去年3月14日在尖沙嘴最佳盛品酒店某房間，非法殺死C（男性，下同），以及同日同地為偷取C財物而對C使用迷姦水，並盜去C的一部手機。
其餘控罪分別指控被告3月7日在華美達華麗酒店某房非法對Y使用物質以盜去其財物，以及同日同地盜去D的財物；同月8日於寶御酒店某房對Z施用物質，意圖使Z神志不清或軟弱無力，以與Z進行未經同意的肛交。被告另涉同月14日在寶御酒店另一房非法對A施用物質偷取其財物，並非法及惡意向B施用有害物品意圖使B受損害；以及3月15日於九龍酒店某房對X施用物質，以與X進行未經同意的肛交。