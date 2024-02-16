圖書館複印文藝作品 擬限10％內容 現時文章按字數設限 版權例修訂即日起諮詢兩月

公眾現時可在「指明圖書館」複製文學、戲劇等「已發表作品的部分」，惟不得超出「合理比例」。就如何合理使用版權作品，政府昨日公布附屬法例的諮詢文件，當中建議闡明「合理比例」為「已發表的文學、戲劇、音樂或藝術作品、聲音紀錄或影片的不超過百分之十（10%）」，同時指出仍需考慮具體情况，並非「嚴格的定義」。

政府：改定義更方便用家

按照現行《版權（圖書館）規例》有關「合理比例」規定，從版權作品中複印一段文章不得超過4000字；倘複印一系列文章（a series of extracts），每段不得超過3000字，總數不超過8000字；至於其餘作品亦不得超過10%。諮詢文件解釋，現代圖書館收藏的作品不止印刷版本，建議的闡釋摒棄「字數計算」方法，可使定義對使用者更方便。

香港學校圖書館主任協會會長黃毅娟表示，學校教師不時需要複製版權作品，用作閱讀推廣、備課或教學，「都知道10%是上限」，例如在推廣閱讀策略時「可能只抽起一部分，例如封面、開首等」。她提到部分書籍較厚、篇幅亦較長，「限制4000字、8000字，（複製時）遇到的困難更加大」，相信僅限複製一成內容更易於掌握。

未發表作品 申複製須聲明

此外，擬議的《版權條例》附屬法例亦新增建議，要求申請人於申請期刊內的文章、未發表作品等的複製品時，聲明先前從未獲供應相同的複製品，又或有關複製品已經失去、損毁或毁滅；亦不再如《版權（圖書館）規例》般，專門規定標準化的聲明格式，讓圖書館必要時自行修訂或更新。

當局另建議沿襲《版權（圖書館）規例》多項條文，包括要求申請人須同時聲明是出於研究或私人研習需要、不會用作其他目的等。