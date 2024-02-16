衞炳江：看不到23條損學術言論自由 外地更辣

被問影響招聘學者

「要來就會來 不來的不會來」

衞炳江昨被問23條立法會否影響招聘學者、會否有損本港學術和言論自由、學術研究工作會否變得份外審慎，他認為本港相關自由度「相當好」，舉例美國國土安全條例「好辣」，其他地方甚至有「更辣」法例，不認為23條立法影響本港學界，「要來（香港）的人就會來，不來的人不會來」。

教資會數據顯示，浸大上學年有12.1%（45人）教員離職，僅次於離職率最高的教大。衞炳江說，不覺得浸大有嚴重人才流失的問題，大學一直「有人走有人來」。

有意遷北都 盼政府資助

另外，政府去年在《施政報告》提出發展「北都大學教育城」，本報去年底報道浸大有意遷入。衞炳江透露，教育局和教資會去年8月逐一與院校會面，了解各校意向，浸大已表明有興趣全校或局部遷入北都，「希望（將來校園）大過現在、愈大愈好，交通方便，我們沒錢，最好政府給錢」，又稱「球在政府那邊，看政府有什麼提出來」。

浸大九龍塘校園將有新大樓落成。行政副校長暨秘書長鄒靄雲說，佔地約7500平方米的賽馬會創意校園，今年中至年底逐步開放及使用，內設「CARE舍堂村」提供逾1700個宿位，最快今年8月讓學生入住。

至於近月備受爭議的文學院和社會科學院合併計劃，衞炳江稱下月交校董會處理。上月學生關注組在校外默站反對合併，去年關注組委託民研做調查，逾八成半受訪者（612人）反對合併。衞說浸大推動跨學科發展，每科都正在改變，「沒有事物在這世界不變，歌也有得唱，變幻才是永恆」。

兩院合併 院長：沒很大反對聲

社科院長黎永亮稱，當大學推動改革時，若沒人有意見「唔係好正常」，又說印象中沒有教職員「好反對合併」、學生和校友「沒很大的反對聲音」，認為合併旨在「拆牆鬆綁」，讓學生更靈活修讀不同科目。

副校長（教與學）兼署理文學院長周偉立說，校方已成立6個工作小組，其一以學生為主，處理合併後的學生組織、學生在大學管治架構中的角色。