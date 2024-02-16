美國會騷亂控1265人 無人被告叛亂

2021年1月6日，大批聲稱是特朗普的支持者，被指為阻止確認拜登當選總統的程序而攻入美國國會山莊，當局至今仍在調查及檢控。美國聯邦檢察官辦公室在官網稱，截至上月6日，逾1265名被起訴者中，有116人被指「攜帶危險或致命武器進入禁區」，另有逾322人被指妨礙公務等。

右翼領袖涉策劃推翻囚22年

至於認罪718名被告中，約130人分別承認襲擊或阻礙執法人員，當中116人被判監，其中刑期最高為判囚151個月。翻查資料，右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）前領袖塔里奧涉觸犯煽動陰謀及策劃推翻政府等罪名，去年9月被判監22年，為迄今同案判刑最重一人，辯方律師表明會上訴。

（透視23條系列．叛亂）