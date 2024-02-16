兩警控與女童性交 涉收買事主不作證

控方考慮改控罪 官撤保釋

被告姚燕武（27歲）及吳星熠（26歲）均報稱公務員。控方表示，吳的審訊原定於本月底，姚的審訊則定於4月底，但案件有新發展，有理由相信姚曾接觸事主，換取事主不指證吳，而二人亦曾就事件討論，去年12月同因涉嫌妨礙司法公正被捕。法官考慮擱置審訊和撤銷保釋申請時指出，雖無證據顯示吳直接接觸事主，但控方基礎是二人一同作出安排，遂批准控方申請。

吳被控4罪，即2021年11月24日及2022年1月17日與女童X作出嚴重猥褻行為；另於2021年12月25日與X非法性交，以及同日用手機製作包含兒童色情內容的4張圖片。

姚被控4罪，即2021年9月30日煽惑年齡在16歲以下的兒童與他或向他作出嚴重猥褻作為罪；2021年1月1日至2022年2月15日之間的某3天兩度向X作嚴重猥褻作為；以及與X非法性交。同案被告賴子樑（28歲）早前承認企圖與16歲以下女童非法性交罪，判囚16個月。

【案件編號：DCCC 917、918/22】