港大發現火星「多元火山」 助揭地球板塊之謎

港大表示，過去科學界普遍認為火星上只有類似地球夏威夷的大型盾狀火山，但不知火星與地球一樣，同樣具有由地殼重熔循環所形成的多樣化、爆烈式火山。Michalski表示，過去普遍認為火星殼層主要由玄武岩組成，二氧化矽含量較低，且幾乎沒經歷殼層演化；但研究發現，火山物質裏的二氧化矽含量很高，意味着來自不為人知的複雜岩漿演化過程。

論文又指出，強烈的火山活動很可能在早期地球上也發生過，但由於該時期的岩石被後來活躍的板塊運動淹沒，所以未能清晰地蒐集相關證據；而火星缺乏明顯的板塊構造，故火山活動的過程和特徵可能保存更好。

港大地球科學系講座教授趙國春表示，相關發現揭示了地殼循環不僅可在以水平運動為主的板塊構造樣式中產生，也可在以垂直運動為主的前板塊構造樣式中產生，發現亦有助地質學家解決地球上長期存在、與大陸地殼起源相關的爭議。