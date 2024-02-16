港大發現火星「多元火山」 助揭地球板塊之謎

【明報專訊】港大地球科學系行星地質學家Joseph Michalski及其國際團隊的最新研究發現，早期的火星殼層存有大量形態各異的火山，例如熔岩穹丘、複式火山、破火山口和大型火山灰質盾狀火山，說明火星早期發生過強烈的火山活動，導致殼層物質坍塌進入火幔，岩石經重熔後產生富含二氧化矽的岩漿。論文指出，這類垂直構造活動很可能在約30億年前的地球發生過。
港大表示，過去科學界普遍認為火星上只有類似地球夏威夷的大型盾狀火山，但不知火星與地球一樣，同樣具有由地殼重熔循環所形成的多樣化、爆烈式火山。Michalski表示，過去普遍認為火星殼層主要由玄武岩組成，二氧化矽含量較低，且幾乎沒經歷殼層演化；但研究發現，火山物質裏的二氧化矽含量很高，意味着來自不為人知的複雜岩漿演化過程。
論文又指出，強烈的火山活動很可能在早期地球上也發生過，但由於該時期的岩石被後來活躍的板塊運動淹沒，所以未能清晰地蒐集相關證據；而火星缺乏明顯的板塊構造，故火山活動的過程和特徵可能保存更好。
港大地球科學系講座教授趙國春表示，相關發現揭示了地殼循環不僅可在以水平運動為主的板塊構造樣式中產生，也可在以垂直運動為主的前板塊構造樣式中產生，發現亦有助地質學家解決地球上長期存在、與大陸地殼起源相關的爭議。