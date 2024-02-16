明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

港大發現火星「多元火山」 助揭地球板塊之謎

【明報專訊】港大地球科學系行星地質學家Joseph Michalski及其國際團隊的最新研究發現，早期的火星殼層存有大量形態各異的火山，例如熔岩穹丘、複式火山、破火山口和大型火山灰質盾狀火山，說明火星早期發生過強烈的火山活動，導致殼層物質坍塌進入火幔，岩石經重熔後產生富含二氧化矽的岩漿。論文指出，這類垂直構造活動很可能在約30億年前的地球發生過。

港大表示，過去科學界普遍認為火星上只有類似地球夏威夷的大型盾狀火山，但不知火星與地球一樣，同樣具有由地殼重熔循環所形成的多樣化、爆烈式火山。Michalski表示，過去普遍認為火星殼層主要由玄武岩組成，二氧化矽含量較低，且幾乎沒經歷殼層演化；但研究發現，火山物質裏的二氧化矽含量很高，意味着來自不為人知的複雜岩漿演化過程。

論文又指出，強烈的火山活動很可能在早期地球上也發生過，但由於該時期的岩石被後來活躍的板塊運動淹沒，所以未能清晰地蒐集相關證據；而火星缺乏明顯的板塊構造，故火山活動的過程和特徵可能保存更好。

港大地球科學系講座教授趙國春表示，相關發現揭示了地殼循環不僅可在以水平運動為主的板塊構造樣式中產生，也可在以垂直運動為主的前板塊構造樣式中產生，發現亦有助地質學家解決地球上長期存在、與大陸地殼起源相關的爭議。

相關字詞﹕研究 地球 港大 火星 火山

上 / 下一篇新聞

傷健舞劇遭煞停 團長曾拍手語榮光 主辦方：製作變動 黃耀邦：協會無答關否2019
傷健舞劇遭煞停 團長曾拍手語榮光 主辦方：製作變動 黃耀邦：協會無答關否2019
文藝盛事委員：紅心有既定指標 難計遊客比例 陳智遠稱「打卡活動」難長久吸客 倡豐富文化氛圍
文藝盛事委員：紅心有既定指標 難計遊客比例 陳智遠稱「打卡活動」難長久吸客 倡豐富文化氛圍
大欖懲教遏非法膳食交易 紀律檢控2人隔離17人
大欖懲教遏非法膳食交易 紀律檢控2人隔離17人
9款即食麵一份即鈉超標 2非油炸 19款九成含潛在致癌物 消委籲少用配料勿喝湯
9款即食麵一份即鈉超標 2非油炸 19款九成含潛在致癌物 消委籲少用配料勿喝湯
投訴較疫前增逾9倍 消委實測6點餐平台 送抵時間可差55分鐘
投訴較疫前增逾9倍 消委實測6點餐平台 送抵時間可差55分鐘
13款電磁爐 6能源效益不符標籤
13款電磁爐 6能源效益不符標籤
3漢涉綁架 找換店東：贓款退還受騙者遭脅持
3漢涉綁架 找換店東：贓款退還受騙者遭脅持
游早水遭快艇撞 醫生斷腳亡 吐露港出事 船長被捕
游早水遭快艇撞 醫生斷腳亡 吐露港出事 船長被捕
中大醫學「眼底相」擴至體育 分析選手身心
中大醫學「眼底相」擴至體育 分析選手身心
申「產學研1+」配對資助 稱屬科研商品化誘因
申「產學研1+」配對資助 稱屬科研商品化誘因
兩警控與女童性交 涉收買事主不作證
兩警控與女童性交 涉收買事主不作證
疑未拉手掣 七人車溜前撞人撼兩車
疑未拉手掣 七人車溜前撞人撼兩車
增叛亂罪重過暴動 黎棟國：差異在國安 諮詢文件未列罰則 引外國例稱類似罪行可囚終身
增叛亂罪重過暴動 黎棟國：差異在國安 諮詢文件未列罰則 引外國例稱類似罪行可囚終身
美國會騷亂控1265人 無人被告叛亂
美國會騷亂控1265人 無人被告叛亂
衞炳江：看不到23條損學術言論自由 外地更辣
衞炳江：看不到23條損學術言論自由 外地更辣
不覺23條增公僕壓力 楊何：向有保密原則
不覺23條增公僕壓力 楊何：向有保密原則
圖書館複印文藝作品 擬限10％內容 現時文章按字數設限 版權例修訂即日起諮詢兩月
圖書館複印文藝作品 擬限10％內容 現時文章按字數設限 版權例修訂即日起諮詢兩月
男子涉酒店迷姦盜竊 加控12罪包括誤殺
男子涉酒店迷姦盜竊 加控12罪包括誤殺
玩貓為由約上門 男子涉姦女子
玩貓為由約上門 男子涉姦女子
涉工作室非禮女子 名攝影師3000元保釋
涉工作室非禮女子 名攝影師3000元保釋
肥皂藏毒6公斤 兩外籍客涉新春帶貨被捕
肥皂藏毒6公斤 兩外籍客涉新春帶貨被捕
對寵物買家起底 女子認罪緩刑
對寵物買家起底 女子認罪緩刑
中電撥950萬元 改善基層家電安全
中電撥950萬元 改善基層家電安全
潮行GBA：龍年賞龍燈 灣區燈會指南
潮行GBA：龍年賞龍燈 灣區燈會指南
灣區手記：早着先機 ／文：尚東美
灣區手記：早着先機 ／文：尚東美
【Emily】提子親身教路 智破認親認戚大灰狼 警察從小着手 派繪本教防騙
【Emily】提子親身教路 智破認親認戚大灰狼 警察從小着手 派繪本教防騙
【Emily】消委嘉年華慶金禧 壓軸大抽獎送70份產品樣本
【Emily】消委嘉年華慶金禧 壓軸大抽獎送70份產品樣本
【Emily】海港城美食廣場下周一Last Day 開業22年 網民不捨「充滿回憶」
【Emily】海港城美食廣場下周一Last Day 開業22年 網民不捨「充滿回憶」
【Emily】民建聯調查：62%撐港人加入解放軍
【Emily】民建聯調查：62%撐港人加入解放軍
【Emily】經民聯花車團拜 財神派食得嘅利市
【Emily】經民聯花車團拜 財神派食得嘅利市