中大醫學「眼底相」擴至體育 分析選手身心

現用於評估糖尿等風險

「眼底相」即視網膜影像，中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院教授徐仲鍈接受本報專訪時解釋，眼球底部有很多血管連接腦部，以中風為例，由於眼部與大腦接近，當身體有任何整體性疾病（systemic disease），例如糖尿病、血管鈣化等，可以在眼底血管見到相關徵狀，包括血管阻塞、因阻塞導致的彎曲等。他表示，眼底血管等形態難以肉眼分辨，會透過輸入多張「眼底相」樣本，透過機器學習分析，得出評估結果。

現時技術主要用於評估疾病，徐仲鍈指出，日後用於評估運動員身體質素時的原理相同，可助球隊選拔人才、監測創傷及精神健康。他舉例說，指現時該技術可用於評估病人活動能力，包括能否走動等，日後可用於評估運動員之間的體能差異；另外，現時技術可用於評估病人的口頭記憶（verbal memory），在體育層面則可評估球員認知功能，「打波是否懂得走位」等。運動員面對賽事或有焦慮、抑鬱等問題，日後亦可透過定期評估及早識別，助比賽時維持最佳表現。

瑞騰國際體育科技集團將運用其商業網絡，協助該技術落地應用，集團創始人及首席執行官楊瑞慷表示，其公司在全球25個國家有近50個合作伙伴，而與徐仲鍈合作，是看中其技術的商業發展潛力。楊稱，全球體育強國均設有發展體育科技的中心或平台，各國的國家隊或職業球隊都會在體育科技投放資源，助運動員提升表現。他透露已與不同範疇合作伙伴洽商，包括資本市場伙伴、著名智能設備製造商及海外體育聯盟等，目標集資約7000萬元投資，並推出先導計劃，助建立數據模型。

洽商海外體育聯盟智能設備製造商

徐仲鍈將在項目負責技術開發，楊瑞慷則負責商業發展。楊稱初步構思開發3類產品，硬件方面，會與著名智能製造商合作生產拍攝「眼底相」儀器；分析系統方面，需開發程式軟件，日後以訂閱模式為客戶提供數據分析等服務；此外，因應評估結果後需跟進，公司可針對問題提供所需產品。

擬伙球隊建數據模型 冀推至全球

二人目標是未來一年內，與球隊合作推先導計劃收集運動員數據、製成產品原型，第2年將評估範疇拓展至評估創傷；第3至5年，待市場對技術有足夠信心，會將產品推至全球，包括職業球隊等。

明報記者 鄭律銘