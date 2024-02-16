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港聞

港聞二

游早水遭快艇撞 醫生斷腳亡 吐露港出事 船長被捕

【明報專訊】大埔發生致命海上意外。一名男子在三門仔與馬鞍山之間吐露港游泳期間，被一艘快艇撞到，左腳折斷，送院搶救不治。快艇船長涉嫌危害他人海上安全被捕，案件交由水警總區重案組調查。據了解，死者為一名醫生，事發時獨自游泳。

昨晨8時許，一艘快艇駛經大埔三門仔與馬鞍山之間，丫洲以西對開約180米海面，撞到一名正在游泳的男子，快艇船員隨即報警。水警、消防及政府飛行服務隊接報趕往現場，男事主重傷昏迷，其後被救上快艇，由水警輪護航駛到馬料水水警基地，再由救護車轉送威爾斯親王醫院。

醫美集團任職 疑白石角落水

事主姓羅，37歲，為一名醫生。據悉其左腳折斷，斷肢未能檢回，抵院時需以自動心外壓機施救，經搶救證實不治。兩女一男親友趕到醫院了解事件，聞悉噩耗後情緒激動，男親友蹲地痛哭，需女親友相擁安慰，另一女親友亦需旁人攙扶。

據了解，羅於2010年在香港中文大學醫學院畢業，為內外全科醫學士，曾於公立醫院工作，現時於一間醫學美容集團任職，居於大埔白石角一屋苑，有游泳習慣。

救生員：近航道不宜游泳

警方事後追查事主身分，其後在科學園海濱白石角梯台附近，發現有衣物及拖鞋遺留岸上，懷疑屬於事主，初步不排除他在該處海濱落水，當時獨自一人游向對面丫洲途中遇到意外。警方經調查以涉嫌危害他人海上安全，拘捕負責駕駛快艇45歲姓陳男子，涉事快艇則扣留在水警基地調查，正調查事故原因。海事處回應稱，相關部門正跟進事件。

港九拯溺員工會副主席胡啟榮表示，白石角對開海面屬於航道，加上沒有救生員當值，不適合游泳。胡啟榮說，船長通常會遠望及四處觀察附近有沒有其他船，加上海面會反光及有湧浪，有時船頭會隨浪升高，令船長難以發現近距離有沒有泳客。雖然部分泳客會在腰間綁上顏色鮮艷的游泳漂浮泡，但在航道游泳仍是非常危險，呼籲市民到有救生員當值的泳池或沙灘游泳。

相關字詞﹕意外 游泳 快艇 醫生

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