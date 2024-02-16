3漢涉綁架 找換店東：贓款退還受騙者遭脅持

稱「熊貓」託匯款 韓警命還

3名被告分別是黎梓舜（39歲）、李建業（48歲）及尹梓晟（39歲）。李及尹同被控綁架及搶劫兩罪，黎被控一項處理贓物罪。

蔡姓事主供稱，他2019至2020年間受一個叫「熊貓」的人委託，要將一筆資金經找換店從韓國匯入中國，他現已忘記「熊貓」本名。

指持斧「討債」80萬 搶鑽石表

蔡稱該筆資金後來被揭發是詐騙所得，被勒令歸還苦主，事後「熊貓」多番騷擾他並聲稱損失80萬元、要求他賠償，但他認為對方根本無損失，因為其資金「有問題」。

蔡續稱，2020年9月6日他在將軍澳突然被多人包圍，對方聲稱為「熊貓」討債，他回應「咁夜冇咁多錢喺身」，其中一人手持斧狀物體，威脅他上車前往油麻地一間大牌檔；他其後致電女友提取20萬元，其間有人襲擊他及搶劫其身上財物，包括一隻鑽石手表。蔡最終趁綁匪不在時逃脫及報警。

控方開案陳辭提及，3名被告同月被捕，其中李否認搶劫，尹保持緘默。警方起回被盜手表，從表身化驗出黎的DNA。

根據「承認事實」，黎被捕後在警誡下說：「老笠唔關我事，肥毛借車畀我揸。隻表唔關我事，可能係肥毛做。」

【案件編號；HCCC160/22】