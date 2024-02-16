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港聞

港聞二

13款電磁爐 6能源效益不符標籤

【明報專訊】消委會測試市面13款雙頭及全區域電磁爐，發現6款樣本的實際能源效益級別與標籤不符，其中「樂信牌」樣本部分測試結果較其標籤低3級，另發現9款樣本未能通過慢火煮食要求。測試結果顯示，售近8000元的惠而浦及伊萊克斯電磁爐，表現不及4280元的氣霸電磁爐。

消委會測試市面10款雙頭電磁爐及3款全區域電磁爐的火力及效能表現，售價介乎3680元至21,300元。結果顯示10款雙頭電磁爐中，德國寶、氣霸及樂聲牌電磁爐樣本的總評達4星（最佳為5星），價錢最平、4280元的氣霸排第二。

樂信牌「待機能耗」低標籤3級

另外，5款樣本實際能源效益級別較標籤低1級，分別為德信、上將、尚朋堂、伊萊克斯、樂思。「樂信牌RIC-S44E」的「待機能耗」超出能源效益標籤計劃的要求，被評為最低的五級能源效益級別，較其標籤低3級。

樂信牌代理商在報告中表示，廠方已委託認可實驗室做省電測試，初步測試證明產品符合強制能源效益標籤二級要求，認為數據偏差或與測試儀器或個別產品有關，將持續加強產品監控。

機電：尚朋堂德信熱效率不符標籤

消委會將測試結果轉交機電工程署跟進，署方發現尚朋堂及德信的測試得出的「熱效率」，較能源標籤顯示的要求低，其餘樣本與機電署發出的能源標籤一致，署方已將結果通知兩間涉事進口商，並根據實務守則要求跟進，若該型號產品不符「強制性標籤計劃」要求，將不可在本港供應。

9不符低火力控制國際標準

慢火煮食測試方面，消委會發現4款樣本能適當控制油溫並符合國際標準，惠而浦、Asko、西門子及飛雪，其餘9款均未能於18分鐘內將油溫控制在53℃或以下，不符低火力控制的國際標準。

（消委報告）

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