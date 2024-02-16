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港聞二

投訴較疫前增逾9倍 消委實測6點餐平台 送抵時間可差55分鐘

【明報專訊】新冠疫情令不少港人習慣使用外賣點餐平台，消委會2019年接獲101宗有關點餐平台的投訴，去年增逾9倍至1061宗。消委會檢視6個港人常用點餐平台的服務質素，做56次點餐及外送測試，發現約六成訂單無按預計時間送達，即使同一時段同一食肆點餐，不同平台送餐時間最多可相差近1小時。另外，5個點餐平台不少食品定價均比外賣自取高，比率介乎71.4%至100%，其中麥麥送的「魚柳飽」較外賣自取貴近八成半。

消委會去年12月以消費者身分，於全港11區透過6個點餐平台，包括3個綜合點餐平台Deliveroo、Foodpanda、KeeTa及3個連鎖食肆自家平台KFC、麥麥送及Pizza Hut，分別在午餐及晚餐時段點餐，合共56次。

六成訂單早到遲到

測試中，9次實際送餐時間較預計遲，以Foodpanda遲到4次為最多，最長一次遲19分鐘；Deliveroo及Pizza Hut各遲兩次，KFC則遲一次；25次較預計送達時間提早送到，包括麥麥送實測6次均提早送到，KFC及KeeTa亦分別早到5次和8次，其中一次KFC預計50分鐘送達，最終只需13分鐘。消委會總幹事黃鳳嫺表示，不論早到或遲到均令消費者失去預算，認為平台應「準時」送達外賣。

三成到貨無通知

消委會又發現，有18次、約32%測試中，食物送達時外賣員無通知，當中3次直接把食物掛在門外，沒按門鈴或敲門便離去。

另外，同一時段同一食肆點餐，各平台送達時間各異，相差介乎1至55分鐘。去年聖誕節一次測試，消委會當晚約6時半分別於3個綜合平台點選同一餐廳的鍋貼及湯麵套餐，要求送往同一地址，KeeTa用23分鐘送到、Foodpanda用37分鐘，Deliveroo則需78分鐘並較預計遲10分鐘。

價錢方面，消委會報告顯示，5個平台有逾71.4%至100%食品的定價比在食肆外賣自取高，部分高出逾五至八成。

魚柳飽麥麥送比自取貴八成

消委會於56次點餐揀選177項食物，在可作比較的141項食品中，114項食品的價格較外賣自取高，其中麥麥送全部食物價格貴過外賣自取，以魚柳飽相差最多，平台單點價24元，餐廳外賣13元，相差11元（84.6%）。

（消委報告）

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