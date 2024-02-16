9款即食麵一份即鈉超標 2非油炸 19款九成含潛在致癌物 消委籲少用配料勿喝湯

消委會測試14款油炸和5款非油炸即食麵樣本，當中4款為撈麵或拌麵。測試發現，所有樣本連湯或汁帶麵一整份攝入的鈉含量介乎1509至2477毫克，俱超出世衛建議成人每餐建議攝入上限的667毫克；當中9款鈉含量更高於成人每日建議攝入上限的2000毫克（見圖表）。

非油炸麵餅鈉含量普遍較油炸高

鈉含量最高為「功德林一品全素麵（香菇野菜）」，含2477毫克鈉，超出上限近23.9%。消委會提醒，雖然人體需適量鈉維持體液平衡及神經傳送等身體機能，但長期過量攝取有可能影響健康，增加患心血管疾病及腎病的風險。測試又顯示，單以麵餅計算，非油炸即食麵鈉含量普遍較油炸的高，每百克含723至904毫克；油炸即食麵中除了兩款樣本，其餘每百克含16.5至663毫克鈉。

測試還發現，油炸麵餅脂肪含量較非油炸的高，每百克油炸麵餅的總脂肪含量平均為18.3克，當中「蟹王麵即食麵（麻油）」及「功德林」樣本屬高脂，各含22.9克及21.4克總脂肪；非油炸麵餅則平均為1.3克，即油炸麵餅總脂肪平均含量較非油炸的高13倍，飽和脂肪含量亦較後者高18倍。

百勝廚叻沙拉麵脂肪含量最高

不過，若以食用一份即食麵連調味品及其他配料計算，總脂肪及飽和脂肪含量最高的1款樣本為非油炸「百勝廚新加坡叻沙拉麵」，含34.1克總脂肪及22.4克飽和脂肪，超過成人每餐建議上限，分別佔每日攝取上限的51.1%和100.9%。消委會指出，該樣本隨附的其他成分每100克有37.2克總脂肪及25.1克飽和脂肪，較全部油炸麵樣本高，可見樣本的脂肪主要來源為調味品及配料。

測試亦發現，14款油炸即食麵樣本分別檢出11至54微克「或可能令人類患癌」的「3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）」，5款非油炸樣本有3款檢出0.3至37微克。當中「功德林」及「Meadows冬陰功味即食麵」樣本的非粉狀調味品檢出量為每公斤3100微克，高於歐盟為棕櫚油訂定的每公斤2500微克上限。

樣本檢致癌物 「媽咪」製造商：符標準

至於對實驗動物具基因毒性和致癌性的環氧丙醇，油炸即食麵樣本的環氧丙醇含量介乎7至96微克；5款非油炸樣本有3款檢出0.3至33微克。其中「功德林」、「Meadows」及「媽咪胡椒湯麵」樣本含有的濃度均高於歐盟相關標準上限。「Meadows」經銷商回覆消委會稱產品在港已停售，以確認產品符合香港法例及要求。「媽咪」製造商指產品的3-MCPD含量符合《食物內有害物質規例》、國際食品法典委員會等的標準。

明報記者

（消委報告）