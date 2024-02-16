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文藝盛事委員：紅心有既定指標 難計遊客比例 陳智遠稱「打卡活動」難長久吸客 倡豐富文化氛圍

【明報專訊】巨型飄浮紅心「Chubby Hearts Hong Kong」前日起一連11日在中環皇后像廣場花園展出，其間有「迷你版」快閃全港，昨日在中環香港海事博物館上空「飄浮」，吸引不少路過市民打卡。文化藝術盛事委員會委員伍婉婷昨於港台《千禧年代》說，活動有既定指標，包括參觀人數及文化藝術含量，但難計算遊客比例。活現香港創辦人陳智遠認為，很少旅客因一件盛事而訪港，認為本港要豐富文化氛圍，令城市具足夠吸引力。

Chubby Hearts是本年首個由文化盛事基金贊助的大型活動。對於贊助活動條件，伍婉婷表示，條件包括必須是大型活動，並會考慮可否吸引旅客、為香港帶來的意義等。她亦提及，會檢視主辦機構有否舉辦大型活動的能力，舉例今次Chubby Hearts設計師具有知名度，首次在亞洲展示，而且裝置較英國當時展示的大4倍，相信有足夠吸引力。

經濟師：可藉大數據計活動關注度

陳智遠認為舉辦「打卡」活動並不能長久吸引旅客，現在旅客喜歡獨一無二的深度遊體驗，過往流行的金舖及藥房不再具吸引力，建議考慮提供更深層次的周邊體驗及產品。他提及，政府可整合全港18區「日夜都繽紛」活動，向旅客提供系統性的資訊，讓他們進一步加強與社區的交流。

Orientis首席經濟師徐家健指出，今次是免費活動，難以量化經濟效益，但可透過大數據計算活動關注度，認為愈多人討論和關注，愈有機會產生經濟效益。他又說，市民及旅客到場「打卡」，可讓更多人知道香港舉辦藝術活動。

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