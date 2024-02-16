傷健舞劇遭煞停 團長曾拍手語榮光 主辦方：製作變動 黃耀邦：協會無答關否2019

青年廣場：無參與決定 兩局：無參與事件

舞台劇《共鳴舞曲》原定下月22至23日在柴灣青年廣場Y劇場公演3場，青年廣場昨回覆本報查詢稱，無參與主辦機構取消演出的決定，目前仍未接獲取消場地使用的通知。民政及青年事務局、文化體育及旅遊局均回覆本報稱無參與事件。

黃耀邦昨晚向本報表示，今次演出共有17名聾人、健聽及不同能力的舞者，強調劇目是共融演出，不涉敏感議題。他說，舞團未來仍有演出，認為有可能再被煞停。他昨晚於facebook公告，演出目的是讓不同能力的人挑戰自己，透過舞台展現自己的能力，同時透過舞蹈體驗共融的真諦。公告又提到，他作為聾人編舞導師心情沉重，「只能無奈地接受」協會取消演出的決定。

捐助機構馬會：活動均由協會統籌

早前網上有指一名聾人監製的舞台劇目原定新春後公演，但「突然接到贊助方馬會通知煞停，因為經『專業』審查後，發現該名監製幾年前曾教人用手語唱榮光」而煞停。《共鳴舞曲》屬香港青年藝術協會主辦的「有種藝術」社區藝術計劃，賽馬會慈善信託基金為計劃的捐助機構。馬會發言人昨回覆本報稱，「有種藝術」社區藝術計劃旗下所有活動均由協會負責統籌，基金並無參與協會及相關計劃的日常運作及活動安排。

去年曾青年廣場演出 團長：藝術生涯停止了？

黃耀邦前日在facebook轉載有關帖文，稱「你可以取消我的參與資格……但不可以因為這一個人的言論，令整體演出被取消」。他認為，臨陣被取消演出，「答案真係好明顯」，反問「我個人藝術生涯，係咪真係停止了？係咪無得再做了？」

翻查資料，人稱「手語哥哥」的黃耀邦於反修例運動期間曾為「民間記者會」、公務員集會等即時手語傳譯。未曾戴口罩出席「民間記者會」的他於2019年接受本報訪問稱，遮住面容會影響聾人理解，作為譯者「光明磊落，不怕有什麼後果」，但他亦做好心理準備，將來有可能會出事。他與舞團於反修例運動後仍有參與不同演出，包括去年2月在青年廣場Y劇場出演劇目《手舞觸動》、去年7月參加賽馬會黑盒劇場資助計劃的第一屆香港國際共融舞蹈節。

香港青年藝術協會官網顯示，社區舞蹈黑盒劇場由專業編舞暨舞蹈藝術家黃耀邦和許俊傑帶領，能力各異的傷健舞者將與數十名本地青年一同接受各種形式的動作及身體劇場訓練，其後創作及演出以「相信我們」為主題的45分鐘舞蹈劇場表演，演出後亦會有15分鐘分享環節。

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