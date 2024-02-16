明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

潮行GBA：龍年賞龍燈 灣區燈會指南

【明報專訊】踏入龍年，灣區各地舉行不同主題的新春燈會，不少均加插「龍」的元素，包括巨龍燈飾，其中4個位於深圳及廣州的燈會最矚目。部分燈會早於去年12月開放，舉行至今年3月，有意行個「龍年大運」的讀者不妨去參觀，沾個喜氣。

明報記者 區慧盈

■深圳

歡樂海岸 40超級燈飾陣

眾多燈會中，以深圳南山區歡樂海岸椰林沙灘的「2024灣區超級燈會」距香港最近。該燈會面積達2萬平方米，由40多個超級燈飾組成，包括12米高的雙龍戲珠、古神獸及十二生肖等。踏入正門直行就是百米「燈龍」街，龍身長而曲折，沿途佈滿燈籠，喜喜洋洋，不失為「打卡點」。除燈飾外亦有舞台表演，包括舞蹈、古箏及雜技，表演者更會落台與觀眾互動，令人目不暇給。現場有不同的集印點，集齊印章可抽獎一次。

如果「唔夠喉」，會場也有「歡樂蹦牀」、「彩虹滑道」及「網紅大鞦韆」這些供小孩玩樂的攤位，每項收費均為30元人民幣。「口痕」的話，可到攤檔吃串燒等小食。

日期：2023年12月18日至2024年3月3日

時間：下午5時至晚上10時（晚上9時半停止入場）

票價：68元人民幣，兒童半價，可現場購票

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E出口，步行10分鐘

錦繡中華 走入神話世界

同樣位於深圳的錦繡中華民俗村「第五屆錦繡燈會嘉年華‧東方神話之旅」規模鼎盛，佔地約52萬平方米，設七大主題賞燈區，包括《西遊記》及《山海經》，也會於2000平方米的湖上設四大神獸燈。工作人員會扮演神話人物，令遊客恍如置身神話中。

日期：2023年12月1日至2024年3月10日

時間：上午9時半至晚上10時（夜場傍晚6時起）

燈會票價：平日59.9元人民幣，春節89.9元，雙人同行、長者、兒童及穿漢服可享優惠，可於現場或微信公眾號「錦繡中華民俗村」預訂

交通：深圳地鐵1號線華僑城站D出口

■廣州

越秀公園 湖上巨龍送祝福

素有燈會傳統的廣州越秀公園亦有龍年花燈，最矚目是湖上的巨龍，「鱗片」由不同色彩的材料製成，氣勢磅礴。入夜後，巨龍更會化身燈光秀，變幻出五光十色。

日期：2024年2月2日至3月4日

時間：早上6時至晚上10時

票價：40元人民幣，長者免費

交通：廣州地鐵2號線越秀公園站B1出口

正佳廣場 重現大唐夜風華

若想邊行商場邊看燈飾，可到天河區正佳廣場的「正佳大唐千燈會」。燈會以「一帶一路」為主線，結合「盛唐絲路」，展現唐朝「街燈如晝」景象。燈會亦有「國潮市集」及「漢服巡遊」等活動。

日期：2024年1月15日至3月15日

時間：早上9時至晚上11時，場外燈飾持續至凌晨零時

票價：免費

交通：廣州地鐵1號線體育中心站D2出口

上 / 下一篇新聞

傷健舞劇遭煞停 團長曾拍手語榮光 主辦方：製作變動 黃耀邦：協會無答關否2019
傷健舞劇遭煞停 團長曾拍手語榮光 主辦方：製作變動 黃耀邦：協會無答關否2019
文藝盛事委員：紅心有既定指標 難計遊客比例 陳智遠稱「打卡活動」難長久吸客 倡豐富文化氛圍
文藝盛事委員：紅心有既定指標 難計遊客比例 陳智遠稱「打卡活動」難長久吸客 倡豐富文化氛圍
大欖懲教遏非法膳食交易 紀律檢控2人隔離17人
大欖懲教遏非法膳食交易 紀律檢控2人隔離17人
9款即食麵一份即鈉超標 2非油炸 19款九成含潛在致癌物 消委籲少用配料勿喝湯
9款即食麵一份即鈉超標 2非油炸 19款九成含潛在致癌物 消委籲少用配料勿喝湯
投訴較疫前增逾9倍 消委實測6點餐平台 送抵時間可差55分鐘
投訴較疫前增逾9倍 消委實測6點餐平台 送抵時間可差55分鐘
13款電磁爐 6能源效益不符標籤
13款電磁爐 6能源效益不符標籤
3漢涉綁架 找換店東：贓款退還受騙者遭脅持
3漢涉綁架 找換店東：贓款退還受騙者遭脅持
游早水遭快艇撞 醫生斷腳亡 吐露港出事 船長被捕
游早水遭快艇撞 醫生斷腳亡 吐露港出事 船長被捕
中大醫學「眼底相」擴至體育 分析選手身心
中大醫學「眼底相」擴至體育 分析選手身心
申「產學研1+」配對資助 稱屬科研商品化誘因
申「產學研1+」配對資助 稱屬科研商品化誘因
港大發現火星「多元火山」 助揭地球板塊之謎
港大發現火星「多元火山」 助揭地球板塊之謎
兩警控與女童性交 涉收買事主不作證
兩警控與女童性交 涉收買事主不作證
疑未拉手掣 七人車溜前撞人撼兩車
疑未拉手掣 七人車溜前撞人撼兩車
增叛亂罪重過暴動 黎棟國：差異在國安 諮詢文件未列罰則 引外國例稱類似罪行可囚終身
增叛亂罪重過暴動 黎棟國：差異在國安 諮詢文件未列罰則 引外國例稱類似罪行可囚終身
美國會騷亂控1265人 無人被告叛亂
美國會騷亂控1265人 無人被告叛亂
衞炳江：看不到23條損學術言論自由 外地更辣
衞炳江：看不到23條損學術言論自由 外地更辣
不覺23條增公僕壓力 楊何：向有保密原則
不覺23條增公僕壓力 楊何：向有保密原則
圖書館複印文藝作品 擬限10％內容 現時文章按字數設限 版權例修訂即日起諮詢兩月
圖書館複印文藝作品 擬限10％內容 現時文章按字數設限 版權例修訂即日起諮詢兩月
男子涉酒店迷姦盜竊 加控12罪包括誤殺
男子涉酒店迷姦盜竊 加控12罪包括誤殺
玩貓為由約上門 男子涉姦女子
玩貓為由約上門 男子涉姦女子
涉工作室非禮女子 名攝影師3000元保釋
涉工作室非禮女子 名攝影師3000元保釋
肥皂藏毒6公斤 兩外籍客涉新春帶貨被捕
肥皂藏毒6公斤 兩外籍客涉新春帶貨被捕
對寵物買家起底 女子認罪緩刑
對寵物買家起底 女子認罪緩刑
中電撥950萬元 改善基層家電安全
中電撥950萬元 改善基層家電安全
灣區手記：早着先機 ／文：尚東美
灣區手記：早着先機 ／文：尚東美
【Emily】提子親身教路 智破認親認戚大灰狼 警察從小着手 派繪本教防騙
【Emily】提子親身教路 智破認親認戚大灰狼 警察從小着手 派繪本教防騙
【Emily】消委嘉年華慶金禧 壓軸大抽獎送70份產品樣本
【Emily】消委嘉年華慶金禧 壓軸大抽獎送70份產品樣本
【Emily】海港城美食廣場下周一Last Day 開業22年 網民不捨「充滿回憶」
【Emily】海港城美食廣場下周一Last Day 開業22年 網民不捨「充滿回憶」
【Emily】民建聯調查：62%撐港人加入解放軍
【Emily】民建聯調查：62%撐港人加入解放軍
【Emily】經民聯花車團拜 財神派食得嘅利市
【Emily】經民聯花車團拜 財神派食得嘅利市