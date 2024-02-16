潮行GBA：龍年賞龍燈 灣區燈會指南

明報記者 區慧盈

■深圳

歡樂海岸 40超級燈飾陣

眾多燈會中，以深圳南山區歡樂海岸椰林沙灘的「2024灣區超級燈會」距香港最近。該燈會面積達2萬平方米，由40多個超級燈飾組成，包括12米高的雙龍戲珠、古神獸及十二生肖等。踏入正門直行就是百米「燈龍」街，龍身長而曲折，沿途佈滿燈籠，喜喜洋洋，不失為「打卡點」。除燈飾外亦有舞台表演，包括舞蹈、古箏及雜技，表演者更會落台與觀眾互動，令人目不暇給。現場有不同的集印點，集齊印章可抽獎一次。

如果「唔夠喉」，會場也有「歡樂蹦牀」、「彩虹滑道」及「網紅大鞦韆」這些供小孩玩樂的攤位，每項收費均為30元人民幣。「口痕」的話，可到攤檔吃串燒等小食。

日期：2023年12月18日至2024年3月3日

時間：下午5時至晚上10時（晚上9時半停止入場）

票價：68元人民幣，兒童半價，可現場購票

交通：深圳地鐵9號線深圳灣公園站E出口，步行10分鐘

錦繡中華 走入神話世界

同樣位於深圳的錦繡中華民俗村「第五屆錦繡燈會嘉年華‧東方神話之旅」規模鼎盛，佔地約52萬平方米，設七大主題賞燈區，包括《西遊記》及《山海經》，也會於2000平方米的湖上設四大神獸燈。工作人員會扮演神話人物，令遊客恍如置身神話中。

日期：2023年12月1日至2024年3月10日

時間：上午9時半至晚上10時（夜場傍晚6時起）

燈會票價：平日59.9元人民幣，春節89.9元，雙人同行、長者、兒童及穿漢服可享優惠，可於現場或微信公眾號「錦繡中華民俗村」預訂

交通：深圳地鐵1號線華僑城站D出口

■廣州

越秀公園 湖上巨龍送祝福

素有燈會傳統的廣州越秀公園亦有龍年花燈，最矚目是湖上的巨龍，「鱗片」由不同色彩的材料製成，氣勢磅礴。入夜後，巨龍更會化身燈光秀，變幻出五光十色。

日期：2024年2月2日至3月4日

時間：早上6時至晚上10時

票價：40元人民幣，長者免費

交通：廣州地鐵2號線越秀公園站B1出口

正佳廣場 重現大唐夜風華

若想邊行商場邊看燈飾，可到天河區正佳廣場的「正佳大唐千燈會」。燈會以「一帶一路」為主線，結合「盛唐絲路」，展現唐朝「街燈如晝」景象。燈會亦有「國潮市集」及「漢服巡遊」等活動。

日期：2024年1月15日至3月15日

時間：早上9時至晚上11時，場外燈飾持續至凌晨零時

票價：免費

交通：廣州地鐵1號線體育中心站D2出口