污水泵房上建公園獲獎 渠署：冀破負面印象

種約60類植物

供逾60遊樂設施

茶果嶺海濱公園去年8月底啟用，為區內提供休憩設施，與公園相連的海濱長廊更打通東九龍的海濱，市民可從污水設施上蓋的園景平台前往海濱。渠務署工程師（淨化海港計劃部）梅志健表示，工程團隊希望多走一步，令污水泵房融入周邊環境，打破污水設施在市民心目中的負面印象。

天窗引光省電 集雨灌溉省水

梅志健指出，公園園景平台採用3個大型天窗，將自然光引到下層污水泵房，令泵房能用日光照明，減少用電；平台安裝太陽能發電系統，為泵房供電，每日平均可產生約80度電，相當於減少56公斤碳排放；平台又設雨水收集系統，收集的雨水供公園灌溉，每年可節省約860立方米用水。

他說，平台覆蓋的污水泵房，將港島東區的污水輸送至昂船洲污水處理廠，泵房旁邊的地下污水調節池，容量達1.6萬立方米，約等於6.5個泳池，供臨時儲存在繁忙時段未能及時排放的污水；為了緩減氣味影響，項目設氣味管理系統，可在污水加入化學物減少氣味；污水調節池設有生物過濾器及活性碳系统，可達至99.8%的氣味去除率；通風口面向維港，有利廢氣分散。

觀塘污水泵房優化工程項目去年11月獲綠色建築議會及環保建築專業議會合辦的「環保建築大獎2023」的「已落成項目-公用」類別大獎，以及「聯合國可持續發展目標特別嘉獎」。評審認為該項目將一個不利環境的基建設施變成綠化園景平台，並開放公眾使用，同時發揮出推廣污水處理、節約用水及可持續發展的功能。另外，該項目亦獲綠建環評最高級別的「暫定鉑金級」認證。