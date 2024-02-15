新春65萬內地客來港 少2019年25% 楊潤雄：人數逐步恢復 旅業倡增本土特色打卡位

旅發局昨稱，年初一至初四訪港內地旅客人次，超越2018年同期的64萬人次。至於今年1月，初步訪港旅客有約383萬人次，相等於2018年同期的72%；而本月1至13日的訪港旅客則約200萬人次，日均旅客量相等於2018年2月全月平均的83%，政府形容「復蘇勢頭持續」。入境處數據顯示，年初一至初四出入境人次有392.2萬，為2019年約416.4萬人次的94%。

楊稱4天1200團超疫前

楊潤雄表示，新春長假期訪港旅客數目達2018年同期水平符合預期，初一至四共約1200個內地入境旅行團到港，涉約4.05萬人次，兩者均超過疫前春節黃金周同期水平。

崔定邦：「國內遊」蓬勃

少客非因酒店貴

崔定邦昨日回覆本報查詢稱，新春長假期香港酒店入住率逾九成，相信內地客來港前都知道香港是高消費城市，「嚟得預咗（房價）貴」，因此他認為本港酒店房價並非導致今年內地客較2019年少的因素，反而是與過去3年內地「國內遊」發展蓬勃有關。據他了解，哈爾濱及武漢有最多不同省市的旅客。

對於有何方法將內地客人數恢復至疫前水平，崔認為增加更多「打卡位」是方法之一，並提到在內地社交媒體常見「打卡位」並非特意製造出來的裝置，而是港鐵站及街道名等富香港本土特色的「打卡位」，冀《財政預算案》可投放更多資源予旅發局和旅議會多做宣傳。

邵家輝：零售市道差2019兩三成

批發及零售界立法會議員邵家輝表示，將內地客「一周一行」放寬至「一簽多行」、擴大自由行適用城市及調低酒店房價，相信有助內地客人數恢復至疫前水平。他形容初一至三本港零售市道「一般般」，對比2019年差約兩三成，估計與內地客消費模式轉變成深度遊、港人北上消費和外遊有關。

另外，繼年初三（12日）港珠澳大橋珠海公路口岸創下單日出入境客流13萬人次紀錄後，根據港珠澳大橋邊檢站數據顯示，年初四（13日）單日出入境客流再創新高，達14.4萬人次，單日出入境車流首次突破1.8萬輛次。