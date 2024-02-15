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港聞

港聞二

指教局校方不給解釋空間 唐浩翔：個人退出換借場同遭拒

【明報專訊】教育局早前因「小伙子理想空間」團長唐浩翔的「不當言論」，指示香港兆基創意書院煞停該團舞台劇公演的租場申請，唐浩翔透露曾向教育局提議自己退出公演，或由另一劇團申請場地演出同一劇目，均遭回絕，對局方決定感到不解和匪夷所思。近期舞台劇界受壓事件頻仍，唐慨嘆業界士氣低落，料加劇寒蟬效應，自言決定解散也是「自我審查」，「無人說不准你做、你被blacklisted（列入黑名單）」。

公演萬事俱備，「入台」前夕突遭煞停租場，唐浩翔曾多番向教育局及校方追問涉及什麼「不當言論」，指校方職員曾「旁敲側擊」問他2019年有否在網上發布或轉載言論，但一直未有正式回應。「死都要有死因，不可以死因不明……連解釋空間都不給我，為何可以直接宣布一個人死亡？」

籌備近一年，唐浩翔不想辜負團隊努力，思忖投訴既然針對自己，一度透過校方向教育局提出個人退演，甚至改由另一劇團申請場地演出同一劇目。教育局回覆本報查詢時未有正面回應唐的說法，稱已聯絡學校了解實情及提供適切支援，並提醒校方須按相關指引，從保護學生的角度通盤考慮不同建議及整體情况。

籲政府與業界透明溝通

劇界正值多事之秋，舞台劇獎頒獎禮遭藝發局扣減資助、演藝學院畢業演出被取消。唐浩翔說「紅線」難以捉摸，期望政府透明、公開地與業界溝通，別容許同類事件再發生，「既然你認為有問題，你就打開來與我們講，與我們溝通」。他形容業界士氣低落，連番事件難免影響創作和思考，加劇寒蟬效應，並認為多宗事件並非受到壓力，屬自我審查，演藝學院終止畢業演出如是，他決定解散亦然。

劇界以戲講感受非反叛

料今後減談社會議題

戲劇藝術往往觸及社會議題，唐浩翔認為劇場人旨在透過舞台表達感受，視乎觀眾如何領會，並非劇界特別反叛。他憶述新冠疫情期間曾製作談緣分和溝通的劇目，表面是娛樂性質，背後旨在觸及疫下的不同問題。不過唐浩翔預期劇界創作將減少觸及社會議題，談政治的作品更不可能面世。

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