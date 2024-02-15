「小伙子」夢戛止 轉聚焦戲劇教育 「我結束，不代表所有人要結束」

明報記者 鄭啟智

原定月初在香港兆基創意書院公演的《三分鐘銀行》及《窮一生藝術館》，因導演唐浩翔2019年在網上發表「不當言論」，遭校方按教育局指示取消租場，是繼舞台劇《百花舞廳》去年被香港藝術中心取消場地，劇團連續兩次演出突然被拒租場。唐浩翔最終決定解散成立7年的劇團，縱然並不甘心，他說內心掙扎不大，因今次遭遇反映個人再無創作空間。「最擔心不斷付出麵包，夢想、理想發生不到。有陰影、有恐懼，不如休團。」

團隊覓機會復演 團長：不參與

製作團隊正研究能否再有機會公演《三》及《窮》，但唐浩翔已無參與其中，預計日後同樣不會投身製作。他說沒法再承受演出被取消的風險，不想連累他人。「你揀繼續，就有機會被取消。你揀放棄，還可以見到一班學生、一齊參與製作的人繼續做。你揀哪樣？我就一定揀放棄，我不想這樣自私。」

薪金放劇團 製作排戲失社交

「7年時間建立的、製作的東西，一下子沒有了」，唐浩翔黯然道。24歲那年，他與創作伙伴一同成立「小伙子理想空間」，為了支持劇團運作，他自掏腰包從正職薪金抽取一半投放劇團，放工後投入製作、排戲，失去社交生活，另一半欲相見也甚難。他說劇團從未獲藝發局資助，每次製作成本幾乎耗盡資金，慶幸總能回本。不過即使有收入，他稱核心成員寧願為製作團隊支薪，「一直以來，一元都無收取過」，團隊最大夢想是製作一齣音樂劇，如今隨着解散，束之高閣。

兒時被欺負 做閒角萌舞台夢

唐浩翔戲劇之路始於小學，他憶述兒時身形肥胖、朋友寥寥、成績一般，小五偶然之下參加校外戲劇表演。站在舞台上，所有觀眾、燈光聚焦自己，令飽受同學欺負的他終於受到注目、重拾自信。當年一個只有一句對白、扔一下紙飛機的角色，打開他的舞台劇大門。

大學選科時，唐浩翔一心入讀香港演藝學院，連聯招也無申請，惟最終未獲取錄；晴天霹靂的他候補入讀大學，選修電子工程，但他明瞭志不在此。畢業後他加入主題樂園當舞台演員，又與朋友一同創作戲劇，自此視之為畢生志業。「在那過程我就想，表演是我的一生，是我想做的事。」

續辦工作坊 戲劇仍是志業

昔日的小伙子矢志投身舞台，如今理想幻滅，創作道路戛然而止，但唐浩翔仍視戲劇為人生。他近年為不同機構辦戲劇工作坊，暫時不受事件影響，未來將主力教育工作，「我一個人結束，不代表所有人結束。我的離開，這個團體解散，結局是這樣，不代表他們人生的結局是這樣」。