180對新人情人節入紙 少去年27%

陳氏夫婦昨早註冊結婚，陳先生稱與從哈爾濱來港多年的太太在朋友聚會認識，形容一見鍾情，經歷一年拍拖及同居，彼此認為性格適合，加上到了適婚年齡故決定結婚，笑言選擇情人節結婚是太太的意思。陳太期望婚後生活美好，至於會否生小孩，她稱一切隨緣。

金氏夫婦亦認為情人節結婚特別有意義。育有一名兒子的金太與丈夫相識數年，均認為性格適合，又說以前要獨力照顧兒子相當辛苦，感恩遇上丈夫，形容是「上天開了一扇窗給我」，婚後生活平淡度過便可。

情人節少不得送花給另一半，不少男士昨早到旺角花墟買花。譚先生說昨天亦是太太生日，故花費700元購買30朵玫瑰花送給太太。王先生則帶同兩名兒子到花墟買花給太太，稱太太要照顧他及兒子很辛苦，認為昨日花墟的花束售價不貴，「365日除番開都唔貴」。

網購平 花店料生意減三成

有花店負責人表示，由於淘寶及小紅書等網上平台花束售價較低，舉例99枝紅玫瑰只售約1000元，估計今年生意額減少兩至三成。