喜遇巨心 遊客：未至專臨

駐皇后像廣場至元宵 細版快閃16處

Chubby Hearts由英國設計師Anya Hindmarch創作，2018年在倫敦首次展出，在亞洲「漂浮」屬首次，12米巨型紅心更是全球首次亮相。市民即日起至24日下午1時至晚上9時可到皇后像廣場「捕獲」巨心，另外16處快閃地點則留意每日公布。文化藝術盛事委員會早前預計，紅心可吸引逾10萬人次參觀。

設計者：在港展出是夢想 冀傳愛的信息

Anya曾於1993年訪港，稱香港是她很喜歡的城市，形容讓Chubby Hearts在港升空是「一直以來的夢想」，又說香港是首選展出地點。她希望展品可把笑容帶到每個人的臉上和傳播愛的信息。

結婚10多年的陳氏夫婦昨特意到中環拍照，陳太稱從網上得悉巨心展出，認為很特別和「應節」，看到後感到很漂亮；陳先生認為「打卡」巨心是很好拍拖活動，「唔使錢有得睇，經濟實惠」。夫婦亦對迷你版巨心感興趣，會留意每日公布地點再考慮會否到訪。

內地客讚好拍 感情人節氣氛遜內地

來自天津的韓小姐與男友來港過年，她稱從「小紅書」看到有人介紹巨心，認為心形比想像中大，大讚拍照很「出片」。比較香港和內地情人節氣氛，她說「在香港還沒感到節日的感覺，可能那邊（內地）更多一點佈置」。

偶遇巨心的內地旅客何先生剛從中環碼頭過來，感到很驚喜，「在商業區有一個藝術裝置很特別」。被問到會否因巨心到訪香港，他則稱「未至於」。

「迷你版」昨同時「快閃」林村、旺角花墟及卑路乍灣海濱長廊。很多到花墟買花的市民稱驚喜，並手持鮮花與紅心合照。林村方面，與紅心「打卡」亦成為不少人拋寶牒許願前的「指定動作」。

特首李家超及夫人林麗嬋亦有出席揭幕禮，二人於巨心升空後自拍留念。李家超致辭稱，「浪漫」飄浮在空中，相信在這美好日子，市民和他的心會一樣圓滿（chubby）。文化藝術盛事委員會主席鄭志剛回應查詢稱，Chubby Hearts為今年一連串文化藝術盛事掀起序幕，相信活動可進一步提升香港「盛事之都」的國際形象。

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