明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

喜遇巨心 遊客：未至專臨

【明報專訊】巨型紅心懸浮裝置「Chubby Hearts Hong Kong」昨日情人節揭幕，直徑12米的紅心在中環皇后像廣場展出11日至本月24日元宵，是首個由文化盛事基金贊助的大型活動。其間「迷你版」3米紅心則於全港16個地標和旅遊景點「快閃」，包括中環街市、尖沙嘴鐘樓、山頂廣場、大澳及廟街等（見表）。巨心昨吸引不少情侶「打卡」，有內地旅客偶遇巨心感驚喜，但稱「未至於」受吸引訪港。

駐皇后像廣場至元宵 細版快閃16處

Chubby Hearts由英國設計師Anya Hindmarch創作，2018年在倫敦首次展出，在亞洲「漂浮」屬首次，12米巨型紅心更是全球首次亮相。市民即日起至24日下午1時至晚上9時可到皇后像廣場「捕獲」巨心，另外16處快閃地點則留意每日公布。文化藝術盛事委員會早前預計，紅心可吸引逾10萬人次參觀。

設計者：在港展出是夢想 冀傳愛的信息

Anya曾於1993年訪港，稱香港是她很喜歡的城市，形容讓Chubby Hearts在港升空是「一直以來的夢想」，又說香港是首選展出地點。她希望展品可把笑容帶到每個人的臉上和傳播愛的信息。

結婚10多年的陳氏夫婦昨特意到中環拍照，陳太稱從網上得悉巨心展出，認為很特別和「應節」，看到後感到很漂亮；陳先生認為「打卡」巨心是很好拍拖活動，「唔使錢有得睇，經濟實惠」。夫婦亦對迷你版巨心感興趣，會留意每日公布地點再考慮會否到訪。

內地客讚好拍 感情人節氣氛遜內地

來自天津的韓小姐與男友來港過年，她稱從「小紅書」看到有人介紹巨心，認為心形比想像中大，大讚拍照很「出片」。比較香港和內地情人節氣氛，她說「在香港還沒感到節日的感覺，可能那邊（內地）更多一點佈置」。

偶遇巨心的內地旅客何先生剛從中環碼頭過來，感到很驚喜，「在商業區有一個藝術裝置很特別」。被問到會否因巨心到訪香港，他則稱「未至於」。

「迷你版」昨同時「快閃」林村、旺角花墟及卑路乍灣海濱長廊。很多到花墟買花的市民稱驚喜，並手持鮮花與紅心合照。林村方面，與紅心「打卡」亦成為不少人拋寶牒許願前的「指定動作」。

特首李家超及夫人林麗嬋亦有出席揭幕禮，二人於巨心升空後自拍留念。李家超致辭稱，「浪漫」飄浮在空中，相信在這美好日子，市民和他的心會一樣圓滿（chubby）。文化藝術盛事委員會主席鄭志剛回應查詢稱，Chubby Hearts為今年一連串文化藝術盛事掀起序幕，相信活動可進一步提升香港「盛事之都」的國際形象。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞