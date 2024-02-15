【Emily】林素蔚情人節派花 容海恩買花畀自己

梁美芬放閃 同老公西九拍拖

新民黨容海恩就去咗花墟，追「Chubby Hearts」快閃，佢話至晏晝都未收到花，為支持本地經濟，買咗一束喜歡嘅小牡丹花畀自己做禮物。當時其老公袁彌昌唔喺身邊，但有旅遊界議員姚柏良及區議員葉傲冬一齊玩自拍，都不愁寂寞。

容海恩黨友何敬康就喺社交媒體上載同太太嘅相，話自從做咗立法會議員後，未得閒同老婆出外散心，所以趁新春和情人節「將時間100%留給太太，飛往外地二人世界一番」。至於黨主席葉劉淑儀，喺農曆新年假少見到佢出席公開場合，但佢不時喺社交媒體上載穿著靚衫嘅相片，同大家拜年、祝賀情人節。有網民噚日喺葉太Ig留言，話「如果姐姐做到特首香港就掂晒」，而葉太就幽默回覆話：「恐怕做咗凸手就好難皮膚靚！」

前公民黨主席梁家傑去中環散步，同「Chubby Hearts」裝置自拍，傑哥話今年情人節，亦係標誌復活節四旬期第一天嘅聖灰禮儀日，提醒世人天主對人類嘅愛情，令呢個情人節多咗一層深意。