明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

【Emily】林素蔚情人節派花 容海恩買花畀自己

【明報專訊】情人節唔少議員乘機「放閃」，亦有人一個人都可以盡興。經民聯立法會議員梁美芬喺社交媒體上載相片，見到佢同老公、法律學者王貴國手挽手去西九文化區拍拖，喺光影隧道、星光小徑嘅燈光下打卡，美芬大讚「romantic」，話見到唔少年輕人喺海濱拍拖好幸福。未婚嘅林素蔚就與眾同樂，一早預告會同區議員喺沙田唔同街站派利市及花，話與街坊一齊迎春接福慶祝情人節。

梁美芬放閃 同老公西九拍拖

新民黨容海恩就去咗花墟，追「Chubby Hearts」快閃，佢話至晏晝都未收到花，為支持本地經濟，買咗一束喜歡嘅小牡丹花畀自己做禮物。當時其老公袁彌昌唔喺身邊，但有旅遊界議員姚柏良及區議員葉傲冬一齊玩自拍，都不愁寂寞。

容海恩黨友何敬康就喺社交媒體上載同太太嘅相，話自從做咗立法會議員後，未得閒同老婆出外散心，所以趁新春和情人節「將時間100%留給太太，飛往外地二人世界一番」。至於黨主席葉劉淑儀，喺農曆新年假少見到佢出席公開場合，但佢不時喺社交媒體上載穿著靚衫嘅相片，同大家拜年、祝賀情人節。有網民噚日喺葉太Ig留言，話「如果姐姐做到特首香港就掂晒」，而葉太就幽默回覆話：「恐怕做咗凸手就好難皮膚靚！」

前公民黨主席梁家傑去中環散步，同「Chubby Hearts」裝置自拍，傑哥話今年情人節，亦係標誌復活節四旬期第一天嘅聖灰禮儀日，提醒世人天主對人類嘅愛情，令呢個情人節多咗一層深意。

相關字詞﹕復活節 梁家傑 葉劉淑儀 林素蔚 容海恩 梁美芬 情人節

上 / 下一篇新聞