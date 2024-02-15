男子剪刀刺傷母被捕 精神分裂有覆診 醫生：只少數患者有暴力傾向

社署回覆本報稱，涉事男子是社署社工跟進的個案，社工已聯絡有關家庭，會按有關家庭福利需要提供適切協助。

屬社署個案 稱社工已聯絡家庭

昨早10時許，33歲嚴姓男子涉於葵涌邨芷葵樓住所以剪刀襲擊51歲母親。嚴母負傷報警，警方到場後以涉嫌傷人拘捕嚴男。呂姓母親左手受傷，與沒受傷兒子一同清醒送往仁濟醫院治療及檢查。警員於案發單位檢走一把約23厘米長剪刀，交由葵青警區刑事調查隊跟進。

據悉嚴男患有精神分裂症約一年，定期在葵涌醫院覆診。消息稱，嚴母昨早步出浴室，見到兒子拿着剪刀，站在她面前不發一言，隨後突然用剪刀刺向其左手數下，其後回復平靜，嚴母隨後離開單位報警。

精神科專科醫生曾繁光表示，只有少數精神分裂症患者有暴力傾向，「佢發病時仲驚過你」。部分患者會出現幻聽、被迫害妄想、被責罵時刺激情緒，在這些情况下才可能出現暴力行為。

醫生：倘患者睡不好 可問提早覆診

曾繁光表示，精神分裂症患者必須定時服藥及覆診。家人作為照顧者，最重要觀察他們的情况，如發現對方近日睡得不好、沒精打采，可心平氣和詢問對方想不想提早見醫生；若對方拒絕，可向外展精神科服務求助，必要時報警或安排患者入急症室。他又說約三分之一精神分裂症患者治療後可康復，三分之一可改善病情，但亦有三分之一較難處理，通常愈年輕發病患者情况愈棘手。

有需要市民及照顧者可致電照顧者支援專線182183及「情緒通」精神健康支援熱線18111。