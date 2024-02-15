明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

支聯煽顛覆案 下周一管理聆訊 特首辦拒公開黎婉姫是否指定法官

【明報專訊】已解散的支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控《港區國安法》煽動他人顛覆國家政權罪，案件已交高等法院審理，料不設陪審團。司法機構網頁顯示，高院下周一（19日）舉行案件管理聆訊，由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫（圖）審理。本報向特首辦查詢黎婉姫是否國安法指定法官，特首辦拒絕確認，稱特區維護國家安全委員會的工作不受干涉，指定法官資料毋須公開。

綜合交付程序和保釋聆訊內容，被告李卓人和何俊仁擬不認罪受審，本身是大律師的鄒幸彤擬親自抗辯，並會傳召海外專家為辯方證人，講述中國憲法和法律制度。李鄒二人至今還押兩年多，何一度獲批保釋，其後遭撤銷。

翻查資料，法官李運騰正審理壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，法官陳仲衡曾批准何俊仁在本案保釋外出，上述兩名法官已確認為國安法指定法官。

至於法官黎婉姫，則曾處理鄒幸彤和兩名支聯會前常委被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴。

特首辦發言人稱考慮《個人資料（私隱）條例》規定，且出現針對法官及家人的「起底」和恐嚇行為，認為不應披露指定法官身分；又引用國安法第14條，列明特區國安委工作不受任何人干涉，工作信息不予公開，指定法官資料毋須公開。

司法機構：審國安案均是指定法官

司法機構表示，所有審理國家安全相關案件的法官或司法人員，審理期間均是國安法指定法官，至於個別法官是否指定法官，由特首決定披露的安排。

【案件編號：HCCC 155/2022】

（港區國安法）

相關字詞﹕何俊仁 李卓人 鄒幸彤 支聯會 煽動顛覆國家政權罪 港區國安法

上 / 下一篇新聞