支聯煽顛覆案 下周一管理聆訊 特首辦拒公開黎婉姫是否指定法官

綜合交付程序和保釋聆訊內容，被告李卓人和何俊仁擬不認罪受審，本身是大律師的鄒幸彤擬親自抗辯，並會傳召海外專家為辯方證人，講述中國憲法和法律制度。李鄒二人至今還押兩年多，何一度獲批保釋，其後遭撤銷。

翻查資料，法官李運騰正審理壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力案，法官陳仲衡曾批准何俊仁在本案保釋外出，上述兩名法官已確認為國安法指定法官。

至於法官黎婉姫，則曾處理鄒幸彤和兩名支聯會前常委被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴。

特首辦發言人稱考慮《個人資料（私隱）條例》規定，且出現針對法官及家人的「起底」和恐嚇行為，認為不應披露指定法官身分；又引用國安法第14條，列明特區國安委工作不受任何人干涉，工作信息不予公開，指定法官資料毋須公開。

司法機構：審國安案均是指定法官

司法機構表示，所有審理國家安全相關案件的法官或司法人員，審理期間均是國安法指定法官，至於個別法官是否指定法官，由特首決定披露的安排。

【案件編號：HCCC 155/2022】

（港區國安法）