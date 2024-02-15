8．31圍休班警逼刪片 青年囚4月

求情稱僅「搭一搭」 官批參與不輕

被告為舞台音響技術員屈君鵬（現27歲）及女學生梁靜雯（現23歲），同被控在太子站月台上與他人非法禁錮休班警張展宏。

裁判官早前裁決指出，片段中不見梁要求刪相，梁當時又說「冷靜啲，唔好驚」，裁定她無罪，屈君鵬罪成。

辯方求情稱，屈君鵬的童年不幸、悲慘，而屈在求情信解釋是一時衝動犯案，還押期間已反省和深感後悔。

辯方續稱，僱主表明若屈毋須入獄願繼續聘用他，又說屈過去奉公守法，在本案只是「搭一搭、拉一拉」事主，沒導致對方身體受傷，參與程度低，懇請判處社會服務令。

官：不能推卸受社會影響

陳官指出，非法禁錮是相當嚴重的罪行，屈連同數人在公眾地方不讓事主離開，維時不長涉數分鐘，在場者逼事主刪除手機相片和片段，群情洶湧，事主受威脅下除刪相別無他法，否則會危害自身安全。

陳官續稱，當事主準備離開，屈將他拉回，搭其肩膀及指着他，更攔截其去路，另有人以粗言辱罵，故屈的參與程度絕不輕微。

背景報告顯示屈受社會氛圍影響犯案，他承認片段拍到他，裁判官指他作為成人，理應知悉何為犯法，不能推卸受社會影響，考慮到他審訊後定罪等因素，認為不宜判社服令。

【案件編號：KCCC1432/2023】

（反修例風暴）