學駕船載11人潛逃 鄧棨然認妨司法 待同案兩人上訴4月判刑 官關注快艇是否足赴台

控方無燃油照 官：報紙都影到？

被告鄧棨然（現34歲）經營樂高積木銷售生意。練官問及，涉案快艇是否不宜越洋遠行、航行往台灣需時多久等，並提到若以風帆航海則需3至4天。控方回應稱，快艇不設大規模船艙，就燃油是否足夠抵台並無索取專家意見，而鄧遭截查時距西貢布袋澳約300海里，船上尚有600公斤燃油；由於快艇被內地執法機關扣押，故控方無相關相片。練官聞言謂「報紙都影到，你哋影唔到？」

辯方於書面陳辭稱，鄧曾錄取無損權益口供，但無法協助拘捕同伙；庭上指出，與鄧同涉汽油彈和潛逃兩案的鄭子豪和廖子文上訴，上訴庭將於3月19日聆訊。練官聽罷決定押後判刑。

案情稱，自2019年12月起，鄧棨然和同伙籌劃與涉危害國安的李宇軒等11人潛逃台灣，他們以Telegram聯絡，部分人曾見面商討，計劃周詳和有組織；被稱為「恩典」的女子和被稱為「表哥」的男子共資助數十萬元。至2020年8月23日，鄧駕駛快艇開往布袋澳接載他人經海路逃往台灣，他把衛星電話交予喬映瑜及着各人把風，及後在內地水域被中國當局截獲。

獲網友教駕 付35萬購物資

鄧棨然在警誠下承認，與鄭、廖兩人牽涉社會事件同被控告，謀求逃往台灣規避刑事責任，鄧透露有2019社會事件的積極參與者成立名為「勇武2.0」的Telegram群組，鄧在群組求助後獲介紹認識被稱為「廢中」的男同伙。

「廢中」為鄧安排兩節各長3至4小時的免費航海訓練，並物色快艇和繳付10萬元訂金，鄧清付餘款25萬元買快艇。

出發前，鄧與「廢中」、喬映瑜在酒吧商議潛逃細節，協定攜帶魚具掩人耳目，一旦被截查便訛稱出海釣魚。鄧按「廢中」指示支付10萬元買汽油和衛星電話，又把24萬元交給同伙，託對方事成後電匯予他。警方調查發現，鄧是涉案快艇登記船東，快艇長9.7米、寬2.57米 ，准載12人。

【案件編號：DCCC 1236/23】

明報記者

（反修例風暴）