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【Emily】球星畀足面 簽名球衣贈特首 握手擁抱邀捧盃 李：波衫「獻畀港球迷」

【明報專訊】球王美斯月初訪港友賽缺陣，頒獎禮時更繞過特首李家超無同佢握手同領獎牌，引起熱議。不過噚日賀歲盃，同樣擔任頒獎嘉賓嘅李家超唔止同咁多位世界級球星握手，仲深入更衣室拎齊17個球星簽名。

賀歲盃由世界明星隊以7：3擊敗香港明星隊，賽後喺看台上嘅頒獎禮，李家超同眾球星逐一握手，更擁抱英格蘭前國家隊門將占士等球星。世界明星隊隊長、曾代表意大利奪得世界盃嘅馬特拉斯亦相當識做，邀請李一齊舉起獎盃。

李家超中場休息時更走入更衣室，17位球星一齊喺波衫上簽名送畀佢，李家超喺facebook話件波衫係「獻畀香港球迷」。佢話部分球星帶埋家人來港，賽後會留低遊覽，又引述利物浦前隊長希比亞話遲啲會再嚟香港睇七欖。李又話，政府會繼續同社會各界共同推動盛事經濟，務求加倍發揮「磁石效應」，帶動旅遊、酒店、餐飲同零售業等發展。

鄭泳舜捧意名宿 狄志遠讚李華度好波

唔少政界中人亦有入場睇波。民建聯議員鄭泳舜話自己入場捧意大利名宿迪比亞路同托迪，大讚二人「好靚仔」，本地球員如「陳七」陳肇麒都係佢捧場對象。佢話現場好開心好熱鬧，盛讚一眾球星腳法好。孖黨友一齊入場觀戰嘅新思維狄志遠話，最深印象都係巴西名宿李華度嗰球世界波，「嗌晒出嚟」，形容睇到當年當打球星，完全值回票價。佢又話明星隊好識做，雙方都好有風度，球員踢得舒服，觀眾睇得舒服。

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