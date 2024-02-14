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新婚妻患思覺失調 夫原諒派光積蓄 盼街坊歸還

【明報專訊】何文田邨景文樓一對年輕夫婦上周二（6日）因感情問題爭執，妻子翌日取走丈夫逾51萬元現金積蓄「派街坊」。丈夫其後於facebook發文，希望有份拿錢的街坊歸還，截至昨日收回4萬元。丈夫稱妻子患思覺失調，兩人新婚，該筆錢他儲了9年，原打算用作旅行、派利市、裝修及未來養育小孩，現在戶口只剩數千元，希望「過到出糧再嚟過，夠生活，一日一日再儲返」，又稱已原諒妻子。

從事工程的莫先生表示，上周二夫婦吵架，翌日早上妻子拿着他的存錢筒到寓所電梯大堂及對開空地派錢，不足20分鐘已將逾51萬元現金派光，包括50萬港元、20萬日圓、500美元，是他9年以來的積蓄。莫其後報警，但警方表示民事糾紛無法處理，只能備案；保安亦因私隱為由拒絕他翻查閉路電視片段。至於其妻當日已送院治療，其後出院。

爭執後51萬派街坊 昨收回4萬

莫上周四在facebook群組「何文田街坊」發文稱「如果有街坊攞咗，唔使畀晒，畀到一部分已經感激萬分」。莫昨向本報表示，6日來共收到數名街坊還款，部分街坊不願露面，透過附近社區會堂職員幫忙轉交，暫收回4萬元。他說「本身無諗住收得番」，唯盼盡快出糧，重新開始儲蓄。他稱夫婦拍拖兩年多，約半年前結婚，妻子患思覺失調，由岳母定時陪同覆診，亦有社工跟進。莫又說妻子過往從沒派錢，夫婦近日也沒有外出拜年，只到岳父岳母家吃飯。

稱定期覆診 有社工跟進

景文樓休班保安員吳先生昨稱，聽說派錢當時有人從女事主手上「搶咗一疊（錢）」，前日大廈亦有人「掉銀仔落樓」。吳稱「如果我執到我實畀番佢……𠵱家過年，剩番幾千蚊使咩啊，要生活嘛大佬」。另莫太昨午懷疑病發，情緒激動送院。警方表示，昨午3時許，一名30歲姓莫男子報案，指其27歲姓廖妻子懷疑精神病發，情緒激動，清醒送伊利沙伯醫院治理。

大律師胡栢昌表示，從刑事角度，一般情况一個人未經另一人同意而取走其財產並派給他人，或觸犯盜竊罪；接受該些財產的人若不知情，則未必涉及處理贓物罪。胡認為事主可考慮民事追討，若有人因事主的損失「不當得利」，收款人有責任歸還款項，但舉證有困難，需證明誰有份取走財產。

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