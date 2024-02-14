業界稱內地團復疫前2/3 花車煙花吸引

【明報專訊】政府於農曆新年期間舉辦多項盛事吸引旅客，旅遊業界稱新春期間每日約200內地團訪港，恢復至疫情前約三分之二水平，酒店及賓館入住率均逾九成。旅遊促進會總幹事崔定邦認為，初一花車巡遊匯演和初二煙花匯演有助吸引旅客來港及過夜，初二晚連荃灣和屯門等較遠地區的酒店亦爆滿，相信不少旅客觀賞煙花匯演後，選擇留港至初三再轉到澳門旅遊。
崔定邦昨在港台節目《千禧年代》表示，香港主要吸引力仍是「食、買、玩」，舉辦煙花匯演及舞火龍等傳統節慶活動仍是最吸引，但他強調現代旅遊不能缺少「打卡」點，認為宣傳效果或更勝政府拍廣告。
香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍於同一節目表示，農曆新年期間本港賓館入住率達九成至九成半，與疫情前相若；房價則較疫前便宜，他舉例初二房價約600至700元，是疫情前約七折。他稱，入住的旅客以內地人為主，佔七成至七成半，大多入住一至兩天，其餘則來自菲律賓等東南亞旅客，入住日數較長。李解釋，內地「特種兵式旅遊」成為流行現象，他們會用最少的旅費遊覽最多景點，通常只留港一晚。
指賓館入住率如疫前 房價打七折
李嘉龍認為「日夜都繽紛」活動絕對有助吸引旅客來港，若18區均舉辦具特色活動和設「打卡點」，絕對能吸引內地「特種兵」到訪各區「捐窿捐罅」。
他又認為煙花匯演等每年都會舉辦的活動亦要與時並進，例如煙花匯演加入無人機等元素，增加吸引力。