新春假結束34萬人返港 多去年兩倍 總入境人次較預期高峰少7萬 實測羅湖過關25分鐘暢順

年卅起5天出入境人次遜往年

入境處上周二預計，年三十至初八期間（9至17日）會有逾750萬人次進出香港，根據首5日數據顯示，包括港人、內地人及其他訪客在內，共有94.7萬人次出入境；對比去年的年三十至初四共有96萬人次出入境，少約2萬人次。

昨午5時，羅湖口岸外人頭湧湧，不少人手提內地特產，拖着行李箱排隊等候過關，來港的人龍更一度排至樓下的羅湖汽車站。從惠州回港的林太稱，一家10多人今年北上回鄉探親3日。被問到當地新年氣氛時，林太的兒子興奮表示，「好玩，凌晨1時都可以放煙花」。林太補充，當地凌晨1時仍有不同規模的煙花，但「只有放煙花（較特別），其他大致上與香港差不多」。

北上港人稱餐飲主要開支 價廉味美

消費方面，林太稱北上主要開支是餐飲，但仍比在港消費便宜。她舉例，全家10多人飲茶只需約800元，去潮汕麵店亦只需300多元，「香港食嘢咁貴又難食，嗰邊就平啲、抵啲同好味啲，雖然嗰邊嘅食物可能有食安問題」。

趁新年長假期跟團到內地遊玩的吳女士表示，她花費1500元報團，往廣州遊玩三日兩夜。惟她形容儘管廣州有煙花匯演，但整體市道較靜，故沒有消費太多。

昨日除港人返港，亦有部分內地遊客一家大小來港旅行。來自東莞的遊客阿心（化名）與家人來港散心，她稱之前曾來港旅行兩三次，這次希望到大嶼山觀光及品嘗美食，計劃逗留兩三日。被問到會否在港消費，她說「每個人（預算）2000至3000元左右吧」。

內地客稱港過年氣氛足 惟節奏快難放鬆

不過，有內地遊客認為本港新年節奏緊湊，未能好好放鬆。王先生一家七口來港遊玩兩日，主要是觀光， 共花了逾萬元，「去了太平山頂看夜景，今年還是人非常多，氣氛非常足，排隊時間有點長」。談到香港的新年氣氛，他形容無論是餐飲還是住宿的節奏都比內地快，又稱本港店舖大多晚上9時許關門，不像內地朝十晚十營業，甚至開到凌晨。至於明年會否再來港過年，他稱要視乎能否適應香港的快節奏。