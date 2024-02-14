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港聞二

教局：立23條後教材更新 不開新科

【明報專訊】政府正展開《基本法》23條立法公眾諮詢。教育局長蔡若蓮稱，政府完成23條立法後，不會在學校增設相應新科目，但會更新學習材料，例如高中公民與社會發展科的教材。她提到，現時為新聘教師而設的《基本法及香港國安法》測試，亦不會加插23條的考核內容，又指無必要過分揣測23條立法後學界會否再現移民潮。

學生倘好奇 「訪問保安局長也是學習」

蔡若蓮昨在商台節目表示，局方不會因23條立法「特登開一個新嘅學科」，如果學生出於好奇，可做專題研習了解更多，或者「去訪問律政司長或保安局長，也可以是一個學習活動」。

她指出，局方會更新相關課題的學習材料，包括高中公民科兩個主題「一國兩制下的香港」及「改革開放以來的國家」的內容。她形容「基本上課程已經存在，亦是與時並進的，當有一些更新內容時，我們便更新內容」，原則是結合價值觀，包括守法教育。她稱在中小學學習階段，主要應建立學生的守法價值觀，至於大學生甚至是法律系學生，則應有更深認識。

教師「非專家」 法律測試不加內容

現時教育局設《基本法及香港國安法》測試，所有公營、直資學校和「幼稚園教育計劃」下的新聘教師，成績須及格才可獲聘。蔡若蓮說，局方不會在測試中加插23條考核內容，她認為教師並非相關範疇專家，「亂過馬路、揸車點樣才犯法，扣多少分，老師不是這些方面的專家，不應預期自己會識答」。她又稱，23條立法後，無必要過分揣測會否再有教師和學生的移民潮。

學齡人口正結構性下跌，蔡若蓮指出，學校需考慮合併或停辦。翻查資料，去年5間津小在「小一入學統籌辦法」兩輪收生未達16人，被教育局「派0班」小一，學界關注今年會否有更多學校收生不足。蔡稱教育局正處理派位結果，但認為如學校在自行分配學位階段收生已不理想、要靠統一派位「收齊學生」，屬「較困難」的學校。

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