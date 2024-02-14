澳洲軍事操練罪豁免人道救援 港修例未提

諮詢文件提出，接受、參與或配合境外勢力進行未經批准的指定操練，包括使用武器、進行軍事練習及變陣演習的訓練或操練，即屬違法，但未提及罰則。現時的非法操練罪最高可判監7年。

公職、外國部隊服役擬豁免

諮詢文件亦引述澳洲《刑事法典》（Criminal Code Act）稱，當地訂有針對涉外國政府委託人或外國政治組織的軍事操練的罪行，但文件未有列出法例的例外情况。本報翻查該法，當中訂明多個例外情况，包括如任何人操練目的為提供人道援助，以聯合國及相關組織人員、紅十字會國際委員會名義行使職務，罪行則不適用。

根據政府建議，為免影響有正當目的之操練，以公職人員身分履行職責所需、具外國國籍的非中國公民在該國的政府武裝部隊中服務、服兵役或參加中國有參與的操練或根據本港法律進行的操練，均應訂明為例外情况，未有提及涉人道援助的機構是否例外。資深大律師湯家驊認為，現時條文的定義已撇除相關狀况，有關團體亦未見有犯罪目的，但如有人因此憂慮，可討論將條文「寫清楚」。

（透視23條系列．叛國）