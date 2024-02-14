明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

澳洲軍事操練罪豁免人道救援 港修例未提

【明報專訊】現時《刑事罪行條例》中的「非法操練罪」於港英時代訂立，23條諮詢文件建議修例針對「境外勢力」策劃的操練，禁止接受、參與或配合境外勢力進行未經批准的指定操練。文件亦建議訂明例外情况，包括以公職人員身分履行職責所需等。澳洲亦有相關法例，則列明涉人道救援、聯合國及相關組織人員、紅十字國際委員會為行使職務的操練不適用於該法例。

諮詢文件提出，接受、參與或配合境外勢力進行未經批准的指定操練，包括使用武器、進行軍事練習及變陣演習的訓練或操練，即屬違法，但未提及罰則。現時的非法操練罪最高可判監7年。

公職、外國部隊服役擬豁免

諮詢文件亦引述澳洲《刑事法典》（Criminal Code Act）稱，當地訂有針對涉外國政府委託人或外國政治組織的軍事操練的罪行，但文件未有列出法例的例外情况。本報翻查該法，當中訂明多個例外情况，包括如任何人操練目的為提供人道援助，以聯合國及相關組織人員、紅十字會國際委員會名義行使職務，罪行則不適用。

根據政府建議，為免影響有正當目的之操練，以公職人員身分履行職責所需、具外國國籍的非中國公民在該國的政府武裝部隊中服務、服兵役或參加中國有參與的操練或根據本港法律進行的操練，均應訂明為例外情况，未有提及涉人道援助的機構是否例外。資深大律師湯家驊認為，現時條文的定義已撇除相關狀况，有關團體亦未見有犯罪目的，但如有人因此憂慮，可討論將條文「寫清楚」。

（透視23條系列．叛國）

上 / 下一篇新聞

西九下月辦文化論壇 與全球20機構締約合作 馮程：助展覽引進內地亞洲
西九下月辦文化論壇 與全球20機構締約合作 馮程：助展覽引進內地亞洲
財政提案未有回音 最壞打算「繼續借」 指策展至少需兩三年 憂審批慢礙洽談
財政提案未有回音 最壞打算「繼續借」 指策展至少需兩三年 憂審批慢礙洽談
賀歲盃17世界名宿齊陣 兩隊入10球 兩萬觀眾掌聲雷動 主辦方盼球迷由不開心變開心
賀歲盃17世界名宿齊陣 兩隊入10球 兩萬觀眾掌聲雷動 主辦方盼球迷由不開心變開心
大球場改建在即 陳肇麒重返舊地踢足稱「美好回憶」
大球場改建在即 陳肇麒重返舊地踢足稱「美好回憶」
球迷讚主辦方較邁阿密賽佳 憂港府對美斯態度礙外隊訪港
球迷讚主辦方較邁阿密賽佳 憂港府對美斯態度礙外隊訪港
叛國罪行 「發動戰爭」涵「為公共目的暴亂」 湯家驊：武力衝突損國家聲譽料觸犯
叛國罪行 「發動戰爭」涵「為公共目的暴亂」 湯家驊：武力衝突損國家聲譽料觸犯
教局：立23條後教材更新 不開新科
教局：立23條後教材更新 不開新科
新春假結束34萬人返港 多去年兩倍 總入境人次較預期高峰少7萬 實測羅湖過關25分鐘暢順
新春假結束34萬人返港 多去年兩倍 總入境人次較預期高峰少7萬 實測羅湖過關25分鐘暢順
業界稱內地團復疫前2/3 花車煙花吸引
業界稱內地團復疫前2/3 花車煙花吸引
新婚妻患思覺失調 夫原諒派光積蓄 盼街坊歸還
新婚妻患思覺失調 夫原諒派光積蓄 盼街坊歸還
疑避動物 的士清水灣道衝落山坡兩傷
疑避動物 的士清水灣道衝落山坡兩傷
電流刺激舌頭紓睡眠窒息 冀引入公院 中大：3患者病情嚴重轉輕微 毋須再用氣壓機
電流刺激舌頭紓睡眠窒息 冀引入公院 中大：3患者病情嚴重轉輕微 毋須再用氣壓機
社協促擱置急症室加價 林哲玄：應先提供多個選項
社協促擱置急症室加價 林哲玄：應先提供多個選項
曾考慮搞活動贈紀念品 黃鳳嫺：美斯缺陣回水方案最好
曾考慮搞活動贈紀念品 黃鳳嫺：美斯缺陣回水方案最好
兩巴士一工程車串燒相撞 3輕傷
兩巴士一工程車串燒相撞 3輕傷
八旬漢行山暈倒 送院不治
八旬漢行山暈倒 送院不治
【Emily】球星畀足面 簽名球衣贈特首 握手擁抱邀捧盃 李：波衫「獻畀港球迷」
【Emily】球星畀足面 簽名球衣贈特首 握手擁抱邀捧盃 李：波衫「獻畀港球迷」
【Emily】新春金多寶獨中料過億 29號最旺
【Emily】新春金多寶獨中料過億 29號最旺
【Emily】德總領館介紹卡通龍 象徵希望友誼環保
【Emily】德總領館介紹卡通龍 象徵希望友誼環保
【Emily】大埔情人節夜市 設「放閃」打卡位
【Emily】大埔情人節夜市 設「放閃」打卡位