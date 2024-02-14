叛國罪行 「發動戰爭」涵「為公共目的暴亂」 湯家驊：武力衝突損國家聲譽料觸犯

明報記者 劉思昆

現行叛逆罪 「發動戰爭」列兩目的

無論是叛逆罪或叛國罪，都有「發動戰爭」的元素。諮詢文件指出，根據普通法叛逆罪的發動戰爭，「不限於真正意義上的戰爭」，而是包括「相當數目的人為某公共目的而發動的暴亂或暴動」，故實際上同時涵蓋涉及其他意圖危害國家主權、統一或領土完整而使用或威脅使用武力的行為。

湯家驊認為，任何人都能了解什麼是「發動戰爭」，以往的限制屬殖民地時代的條文，無法與現况相比。他指出，新加坡亦有類似法例，規定任何人向政府發動戰爭或意圖、教唆發動戰爭即屬違法，可判處死刑或終身監禁。

是否涵蓋台人 張欣宇：政府應詳解

現行「叛逆罪」的適用範圍包括任何人，擬議條例的範圍則針對中國公民及特區居民，包括永久及非永久居民，在香港境內外犯罪者亦涵蓋在內。以「港漂」為骨幹組成的香港新方向，該政團立法會議員張欣宇認為，相關修改僅為修補法例的邏輯問題，因外籍人士本來無效忠中國，因此無法叛國。他未直接回應該例會否引起「港漂」圈的憂慮，認為日後所有中國公民、包括以本港作跳板到海外做出分裂國家或顛覆中央人民政府行為者，亦可循法律追究。

至於中國公民是否包括台灣居民，本報昨向保安局查詢，截稿前未有回覆。張欣宇則認為定義上台灣居民理應視作中國公民，認為政府需詳細解釋，若有關人士在港干犯「叛國罪」要如何處理。

政府亦建議修訂原有有關禁止殺死或傷害女皇陛下等行為，以及意圖做出前述行為並公開表明意圖的條文，指該部分不合時宜。

新西蘭叛國可囚終身 合謀最多14年

諮詢文件暫未列出叛國罪的罰則會否與現時叛逆罪看齊，特區政府發言人回覆稱會盡快考慮蒐集到的意見，並進一步細化及完善建議罪行的方案，在制訂罪行罰則時會參考國家、本港以及外國相關法律。翻查本港及外國相關條文，本港叛逆罪最高可處終身監禁，與英國及澳洲看齊。加拿大及新西蘭則按犯罪程度處不同罰則，如新西蘭叛國罪最高可判終身監禁，而合謀叛國罪則判監不多於14年。

另外，政府建議將現時的「叛逆性質的罪行」改為「叛國性質的罪行」，如某人意圖干犯「叛國」罪並公開表明該意圖，則屬違法，適用對象同限於中國公民。

（透視23條系列．叛國）