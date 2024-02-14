球迷讚主辦方較邁阿密賽佳 憂港府對美斯態度礙外隊訪港

「真係搵搞波嘅人搞」

祖雲達斯球迷陳先生，昨與友人馬先生相約觀戰，為看該隊名宿迪比亞路獻技。陳先生指出，賀歲盃主辦方賽前舉辦見面會等活動，球迷相比邁阿密訪港時，更多機會與球星互動。馬先生則認為，這次賀歲盃主辦方ProEvents國際文娛管理，安排較邁阿密表演賽主辦方Tatler Asia優勝，「呢次（賀歲盃）真係搵搞波嘅人搞，上次（邁阿密表演賽）的公司根本唔係搞波」。馬先生又憂慮，港府在美斯風波的強硬態度會影響日後外隊訪港意欲，「件事本來都唔關佢（香港政府）事」。

改邀名宿參賽有新鮮感

支持意甲球會羅馬逾20年的關氏夫婦，昨為見偶像「羅馬王子」托迪購票觀戰。兩人均認為美斯風波只屬個別例子，不擔心事件影響外隊來港取態，「相信香港方面會汲取教訓，將來會很小心（處理）」。

今屆賀歲盃改為邀請退役名將組隊參賽，過去亦曾入場看賀歲波的兩人，認為此舉注入新鮮感，較過去邀請外隊參賽更佳，「球員來自不同國家，雖說已經過氣，但他們以前都踢得好好，很多都是國腳級、拿過世界盃」。