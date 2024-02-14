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港聞

港聞二

大球場改建在即 陳肇麒重返舊地踢足稱「美好回憶」

【明報專訊】龍年賀歲盃有逾2萬人入場下，香港明星隊與世界明星隊合力炮製10個入球，一眾落場的香港名宿表現賣力。對於香港大球場改建在即，當中退役後首次重返大球場比賽的陳肇麒也稱，今次是個美好回憶。

獲韋拿讚踢得好

李健和相信球迷收貨

踢足全場的陳肇麒表示，雖然未能入球，但讓入場觀眾可度過美好下午，「最緊要大家都開心」。對於韋拿梅開二度，自己則未能入球，「陳韋拿」笑言「因為他是世界級，我不是，他仲保持到狀態」。他又笑稱昨仗只有全盛時期10%狀態，「始終現在已不是全職踢波，我都好耐無試過踢足90分鐘」。對於重返香港大球場比賽，已退役近4年的「陳七」稱就像一場給自己的退役賽，「當年因為疫情未能舉辦退役賽事，今次當是吧。最開心可以同一班前輩和同期為港隊搏殺的球員一齊踢波」。至於韋拿賽後被問及評價陳肇麒此戰表現，稱「他踢得很好」。

為香港明星隊建功的李康廉笑言這可以給自己一個回憶，亦讚對手顯功架，「他們企位好靚，全部都勁，真的是一場技術表演賽，真的值得睇」。門將范俊業也同意道：「大家就算年紀大了，但對手功架仍在，以前打機都是用這些球員，現在可以同場踢都幾夢幻。最緊要大家開心，觀眾畀錢入場，希望給大家看到值得繼續舉辦這類比賽」。

「老大哥」李健和賽後亦稱，能落場看一班球星展現球技是夢寐以求，當中對巴西隊傳奇李華度印象難忘，「本身都好鍾意佢，佢射嗰球笠射好正」。他又認為世界明星隊名宿表現拼搏，相信入場球迷會「收貨」，「看見球星沒欺場，都很願意落地搶截。在這類球賽，很難得看見一班球星如此賣力」。

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