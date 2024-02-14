賀歲盃17世界名宿齊陣 兩隊入10球 兩萬觀眾掌聲雷動 主辦方盼球迷由不開心變開心

賀歲盃經過疫情過後，繼2019年後再次復辦，賽事換人名額不設上限，世界明星隊有世界盃冠軍球星迪比亞路、托迪、韋拿、李華度正選登場。世界明星隊兌現賽前承諾，列席的17名球星都有上陣。尚未落場時，這班名宿在場邊熱身時不忘與球迷互動，如曾效力阿仙奴的皮利斯，繼上月底在大球場參與「世界足球傳奇盃」後再顯親民一面，走到場邊應球迷要求逐一簽名合照。

李華度韋拿各梅開二度 7：3勝

兩隊雖然大多都是退役球員，久疏戰陣下仍頻頻展腳法。開賽10分鐘出現首個入球，世界明星隊憑迪比亞路橫傳予李華度撞射開紀錄。李華度及後在21分鐘交出助攻，傳予「羅馬王子」托迪勁射破網。27分鐘，港足前隊長陳偉豪被中場文迪達「通坑渠」後，後者再扭過范俊業射入空門。李華度完半場再用左腳射門彎入死角，除了掀起全場歡呼，連香港明星隊球員都拍案叫絕。世界明星隊在上半場已遙遙領先4：0。

香港明星隊戰至55分鐘，有李康廉單刀中柱，梁振邦補中破蛋。然而世界明星隊在63及75分鐘，分別再由韋拿及皮利斯建功。李康廉77分鐘再替香港明星隊進帳，但韋拿兩分鐘後再為世界明星隊建功，與李華度各梅開二度。香港明星隊末段由安基斯埋齋。世界明星隊最終大勝7：3，捧走龍年賀歲盃。

賽後於看台上舉行頒獎典禮，由特首李家超、政務司副司長卓永興、文體旅局長楊潤雄等到場頒獎。雙方球員頒獎後除了在球場大合照，更在大會宣布下繞場一周致謝。完場後掌聲不斷，李華度等球星更將球衣拋予看台上球迷。

國際邁阿密上周日友賽香港隊時，多達38323人入場，但未派美斯落場引起「回水」風波。主辦今屆賀歲盃的ProEvents國際文娛管理主席金偉明認為，是役做到賀歲盃的氣氛，「大家都拍爛手掌，好多入球，作為主辦方這是目標，所以是滿意。希望今場波令到大家由唔開心的心情，變為開心的心情」。他補充：「球員踢足球會受傷的，教練出不出他是一回事。今次賀歲盃是已退役的球星組隊，與請一支職業球隊是完全兩回事，能夠請到17個名宿訪港，也需要他們行程配合」。

主辦方：特首非常支持辦同類活動

金偉明未有透露戲金多少，僅稱用了兩年籌辦這場賽事，「本來這場賽事打算在疫情後舉行刺激經濟，最後延至現在當賀歲盃。我覺得今次大家都得到很好娛樂，特首剛才都跟我說非常支持我們舉辦這類活動，滿意的」。他透露不排除今年7月再有賽事舉行，又稱心目中已構思明年再辦賽的球員名單，「今次不少名宿如華朗都是第一次來港，從中向他們講香港幾繁榮、漂亮，值得過來感受，希望透過他們唱好香港」。

此戰「起孖」的西班牙前國腳射手韋拿，賽後許諾日後定會再次來港，「這次是我第2次來港，這裡總讓我有家的感覺，總是獲得球迷熱烈歡迎，日後一定會再次到訪」。法國隊名宿皮利斯不足一個月後再於大球場獻技，再次對香港讚不絕口，「跟上次一樣，我很享受在比賽其中，希望能為大家帶來精彩娛樂，我可以說球員都滿載喜悅」。另一名法國前國腳施維斯達形容，來港參與賀歲盃是一班名宿聚首一堂的難得機會，「香港是其中一個最適合的地方」。