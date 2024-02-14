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財政提案未有回音 最壞打算「繼續借」 指策展至少需兩三年 憂審批慢礙洽談

【明報專訊】西九文化區管理局獲立法會批出的216億元撥款將於明年中耗盡，西九去年提出利用土地資源改善財政，已向政府提交具體方案，正待審批。該局行政總裁馮程淑儀形容，西九「賺錢能力」已相對高，收回成本率逾40%，目前仍在借貸，預料明年中「就會用晒（撥款）」。她說，據她了解，政府已聘請獨立人士研究西九提案，管理局一直有追問最新情况，但未有消息，她期望審批愈快愈好，否則影響展覽洽談。

「政府坐喺董事局，好清楚狀况」

馮程淑儀說，自去年交上提案後一直「等緊消息」，其間無作出任何修訂，「當然我哋財政狀况嘅update（更新）呢，政府都有坐喺董事局，所以佢哋都好清楚我哋個狀况」。她形容展覽並非「今日講，聽日就有」，由籌備至展出至少需兩三年，「咁我同呢啲館簽唔簽好呢」，明言最壞打算是「繼續借錢」。

她又以故宮館為例，每年開支4億多元，當中展覽佔2億多元，另包括保險費及運費、電費、管理及人工等開支，即使籌款1億元，連同租場及入場費收入，西九仍要補貼近半。她指，各地很多博物館都未能做到收支平衡，內地及新加坡的博物館均獲政府資助，但西九是自負盈虧，並提到2022/23年度西九的企業贊助及籌款金額為1.97億元，料本年度的水平相若。

料M+故宮館今年入場破400萬

2022/23年度西九文化區有逾400萬人次入場，馮程淑儀形容是相當高的數目，提到故宮文化博物館2023年全年已有125萬人次入場，M+有270萬，內地遊客佔入場近50%、海外約20%、本地約30%。至於今年，她對兩館入場人數非常有信心，預計入場人次超過400萬。

馮程淑儀續稱，M+去年只舉行一個特別展覽，今年會有3個特別展覽，包括3月與法國國家圖書館合作的「Black and White」，展出280張珍貴黑白照；9月會有時尚藝術家郭培的展覽。故宮館則有4個展覽，當中兩個與法國有關，包括中法文化主題展覽。

被問到西九如何配合政府政策、促進城市經濟，她稱文化旅遊亦是一種經濟模式，根據世界旅遊協會調查，歐美地區每10人便有4人會視乎當地有否文化藝術設施、包括遺址等決定旅遊地點，謂趨勢已席捲亞洲，內地客來港不再「計較有冇平嘢」，而是轉為文化體驗。

相關字詞﹕M+博物館 故宮文化博物館 馮程淑儀 西九文化區

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